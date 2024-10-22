Жительница Алтайского края наткнулась на мошенника при заказе газоблоков

Ущерб составил 36 тысяч рублей

22 октября 2024, 09:44, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com

Жительница Павловского района лишилась 36 тысяч рублей при заказе газоблоков у мошенника, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина нашла на одном из популярных сайтов объявление о продаже стройматериала и связалась с продавцом.

Сельчанка договорилась о покупке 14 кубометров газобетона с доставкой, за что внесла предоплату по номеру телефона мужчины.

Далее он скинул ей копию накладной, но товар по итогу не привезли. Женщина пыталась связаться с продавцом, но тот не отвечал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленника разыскивают.