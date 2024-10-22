НОВОСТИПроисшествия

Жительница Алтайского края наткнулась на мошенника при заказе газоблоков

Ущерб составил 36 тысяч рублей

22 октября 2024, 09:44, ИА Амител

Деньги / Источник фото: pxhere.com
Деньги / Источник фото: pxhere.com

Жительница Павловского района лишилась 36 тысяч рублей при заказе газоблоков у мошенника, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина нашла на одном из популярных сайтов объявление о продаже стройматериала и связалась с продавцом.

Сельчанка договорилась о покупке 14 кубометров газобетона с доставкой, за что внесла предоплату по номеру телефона мужчины.

Далее он скинул ей копию накладной, но товар по итогу не привезли. Женщина пыталась связаться с продавцом, но тот не отвечал.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленника разыскивают.

Происшествия Мошенники

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

09:56:41 22-10-2024

Сейчас такое смутное время, только товар, а потом деньги. Время эконмического раслабона, когда принимали на веру купца проходит.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:43 22-10-2024

Гость (09:56:41 22-10-2024) Сейчас такое смутное время, только товар, а потом деньги. Вр... странно, что порочная практика процветает! нет профессионалов в силовых структурах???

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:44 22-10-2024

Гость (10:05:43 22-10-2024) странно, что порочная практика процветает! нет профессионало... Каков Поп, таков и приход.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:53:00 22-10-2024

Гость (10:39:44 22-10-2024) Каков Поп, таков и приход.... Дмитрий Владимирович работает в Минздраве.
стыдно вам не знать.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:01:44 22-10-2024

Мусик (10:53:00 22-10-2024) Дмитрий Владимирович работает в Минздраве.стыдно вам не ... Мусик, Дмитрий Владимирович, это ВВП?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:41:42 22-10-2024

Гость (11:01:44 22-10-2024) Мусик, Дмитрий Владимирович, это ВВП?... тот Владимир Владимирович. он большой.
я про нашего Дмитрия Владимировича.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров