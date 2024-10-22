Жительница Алтайского края наткнулась на мошенника при заказе газоблоков
Ущерб составил 36 тысяч рублей
22 октября 2024, 09:44, ИА Амител
Деньги / Источник фото: pxhere.com
Жительница Павловского района лишилась 36 тысяч рублей при заказе газоблоков у мошенника, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина нашла на одном из популярных сайтов объявление о продаже стройматериала и связалась с продавцом.
Сельчанка договорилась о покупке 14 кубометров газобетона с доставкой, за что внесла предоплату по номеру телефона мужчины.
Далее он скинул ей копию накладной, но товар по итогу не привезли. Женщина пыталась связаться с продавцом, но тот не отвечал.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленника разыскивают.
09:56:41 22-10-2024
Сейчас такое смутное время, только товар, а потом деньги. Время эконмического раслабона, когда принимали на веру купца проходит.
10:05:43 22-10-2024
Гость (09:56:41 22-10-2024) Сейчас такое смутное время, только товар, а потом деньги. Вр... странно, что порочная практика процветает! нет профессионалов в силовых структурах???
10:39:44 22-10-2024
Гость (10:05:43 22-10-2024) странно, что порочная практика процветает! нет профессионало... Каков Поп, таков и приход.
10:53:00 22-10-2024
Гость (10:39:44 22-10-2024) Каков Поп, таков и приход.... Дмитрий Владимирович работает в Минздраве.
стыдно вам не знать.
11:01:44 22-10-2024
Мусик (10:53:00 22-10-2024) Дмитрий Владимирович работает в Минздраве.стыдно вам не ... Мусик, Дмитрий Владимирович, это ВВП?
11:41:42 22-10-2024
Гость (11:01:44 22-10-2024) Мусик, Дмитрий Владимирович, это ВВП?... тот Владимир Владимирович. он большой.
я про нашего Дмитрия Владимировича.