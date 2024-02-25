Жительница Алтайского края организовала нападение на бывшего супруга

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж"

25 февраля 2024, 15:30, ИА Амител

Полицейская машина / Фото: unsplahs.com

Жительница Мамонтовского района организовала нападение на бывшего мужа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Так, трое молодых людей пришли к жителю села Покровка – они оторвали лист поликарбоната на веранде, пробрались в дом и избили хозяина. После этого они отобрали у него часы, портативную колонку и сотовый телефон.

Мужчин задержали. Выяснилось, что преступление они совершили по просьбе своей 28-летней знакомой, которая решила наказать своего бывшего мужа.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело о грабеже.