Жительница Алтайского края примет участие в шоу "Ярче звезд" на ТНТ

Участники проекта будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей. Тот, у кого это получится наиболее убедительно, получит солидный денежный приз и всероссийскую славу

07 октября 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Уроженка Славгорода Ольга Антипова примет участие в новом музыкальном шоу перевоплощений "Ярче звезд", которое стартует сегодня, 7 октября, на телеканале ТНТ. Об этом сообщает "МК на Алтае".

Девушка занимается вокалом с семи лет, а профессиональную музыкальную карьеру она начала уже в 16 лет, когда поступила в колледж культуры и искусств. Сейчас Антипова пишет как авторские песни, так и делает каверы на песни любимых исполнителей.

"Когда-то в 2018 году я участвовала в другом музыкальном телепроекте, и мне очень хотелось там выиграть. Я дошла до финала, но до победы немного не добрала. Участие в шоу "Ярче звезд" – это собственный реванш. Хочется заявить о своем творчестве и показать себя и свои способности зрителям", – сказала певица. Участники проекта будут перевоплощаться в своих любимых исполнителей. Тот, у кого это получится наиболее убедительно, получит солидный денежный приз и всероссийскую славу.