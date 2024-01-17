Жительница алтайского села с кинжалом напала на своего сожителя

На суде женщина заявляла, что превысила самооборону, но суд посчитал иначе

17 января 2024, 22:37, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница села Усть-Кан Республики Алтай с холодным оружием набросилась на своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ссора между мужчиной и женщиной произошла, когда последняя была в состоянии алкогольного опьянения. Она схватила кинжал и ударила возлюбленного в грудь, причинив тяжкий вред здоровью.

На судебном заседании вину в совершенном преступлении злоумышленница не признала и указала, что превысила самооборону. Доводы защиты опровергли ее слова, суд признал женщину виновной по п. "3" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия"), ее приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии.