Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя больше 30 мигрантов
На горожанку завели уголовное дело
17 сентября 2023, 13:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
24-летняя жительница Барнаула фиктивно ставила на учет мигрантов. Об этом рассказали в региональном МВД.
Информацию об этом выявил участковый. Он установил, что девушка фиктивно помогла получить прописку 34-м приезжим из ближнего зарубежья. Никто из прописанных не жил по указанному в прописке адресу.
На горожанку завели уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
Ей грозит до трех лет тюрьмы.
16:22:00 17-09-2023
Ль них и так как от тааканов не избавится, а еще их и плодят, вот такие граждане, да еще в аренду жилье сдают
18:45:21 17-09-2023
Постоянно какие-то чудеса с оформлением мигрантов. Надо менять правила. Пусть по приезду в населенный пункт покупают симку и регистрируются в местной полиции. Обязательное условие – всегда на связи. Сообщают полиции о реальном месте жительства и работе. Раз в месяц отмечаются в полиции личным присутствием. Тогда будет больше порядка. А так мигранты зарегятся у девушки и потом никто не знает, где они на самом деле и что делают в России.
08:52:34 18-09-2023
Увеличить сроки за фиктивную регистрацию мигрантов, как за торговлю наркотой, 20 лет, чтобы даже мысли не было.
09:48:25 18-09-2023
ыть (08:52:34 18-09-2023) Увеличить сроки за фиктивную регистрацию мигрантов, как за т... Законы менять, чтобы людям не было смысла прописывать мигрантов. Необходима другая система регистрации и контроля.
12:01:51 18-09-2023
Мне лично мигранты никак не мешают. Да, в нашем подъезде они не живут. Сталкиваюсь только в магазинах, например, Ленте. Ведут себя как и другие покупатели, отличаются только одеждой, причем среднее и старшее поколение ( может, у них другой нет и денег на новое не хватает). Молодежь одевается как и все барнаульцы. В общественном транспорте азиатские ребята уступают место женщинам и пожилым.
12:28:16 18-09-2023
Зачем они вообще здесь нужны, толтко зарплаты снижают.им то и гроши норм. А наши мужики на сво, да по вахтам