Жительница Барнаула фиктивно прописала у себя больше 30 мигрантов

На горожанку завели уголовное дело

17 сентября 2023, 13:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

24-летняя жительница Барнаула фиктивно ставила на учет мигрантов. Об этом рассказали в региональном МВД.

Информацию об этом выявил участковый. Он установил, что девушка фиктивно помогла получить прописку 34-м приезжим из ближнего зарубежья. Никто из прописанных не жил по указанному в прописке адресу.

На горожанку завели уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".

Ей грозит до трех лет тюрьмы.