Жительница Барнаула "инвестировала" в мошенников 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

20 марта 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

62-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 500 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что пополняла счета аферистов с октября по февраль и оформила за это время несколько кредитов.

С её слов, всё началось с того, что ей позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил заработать путём вложения денег в инвестпроекты.

"Доверчивая женщина не усомнилась в словах "менеджера" и через мобильное приложение оформила на себя кредит в размере 265 тысяч рублей. После чего, действуя по указанию злоумышленников, женщина сняла денежные средства и перевела через банкомат. Остальную сумму потерпевшая переводила разными частями через салоны связи и мобильные приложения", – рассказали в ведомстве.

Подозрения у горожанки возникли лишь тогда, когда предполагаемые брокеры после совершения транзакций перестали выходить с ней на связь. Возбуждено уголовное дело.