Жительница Барнаула "инвестировала" в мошенников 500 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
20 марта 2023, 16:16, ИА Амител
62-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 500 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщина рассказала, что пополняла счета аферистов с октября по февраль и оформила за это время несколько кредитов.
С её слов, всё началось с того, что ей позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил заработать путём вложения денег в инвестпроекты.
"Доверчивая женщина не усомнилась в словах "менеджера" и через мобильное приложение оформила на себя кредит в размере 265 тысяч рублей. После чего, действуя по указанию злоумышленников, женщина сняла денежные средства и перевела через банкомат. Остальную сумму потерпевшая переводила разными частями через салоны связи и мобильные приложения", – рассказали в ведомстве.
Подозрения у горожанки возникли лишь тогда, когда предполагаемые брокеры после совершения транзакций перестали выходить с ней на связь. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии 1