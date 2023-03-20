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Жительница Барнаула "инвестировала" в мошенников 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

20 марта 2023, 16:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

62-летняя жительница Барнаула перевела мошенникам 500 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщина рассказала, что пополняла счета аферистов с октября по февраль и оформила за это время несколько кредитов.

 С её слов, всё началось с того, что ей позвонил якобы сотрудник инвестиционной компании и предложил заработать путём вложения денег в инвестпроекты.

"Доверчивая женщина не усомнилась в словах "менеджера" и через мобильное приложение оформила на себя кредит в размере 265 тысяч рублей. После чего, действуя по указанию злоумышленников, женщина сняла денежные средства и перевела через банкомат. Остальную сумму потерпевшая переводила разными частями через салоны связи и мобильные приложения", – рассказали в ведомстве.

Подозрения у горожанки возникли лишь тогда, когда предполагаемые брокеры после совершения транзакций перестали выходить с ней на связь. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии 1

  • Тяжёлый случай. Столько прожила, а ума не нажила.
    22 марта, Гость   Ответить
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