Жительница Барнаула лишилась 2 млн рублей после общения с мошенницей
Женщина знала, как работают аферисты, но все равно попалась на уловку
13 июля 2023, 14:05, ИА Амител
48-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась более 2 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Женщине позвонила незнакомка, представилась сотрудницей полиции и сказала, что на имя горожанки злоумышленники пытаются взять кредит. Чтобы этого избежать "правоохранительница" предложила установить приложением и следовать инструкциям.
"Проведя определенные манипуляции, мошенники смогли оформить на потерпевшую кредит и перевести на различные счета денежные средства на сумму более 2 млн рублей", – рассказали в ведомстве.
Отмечается при этом, что потерпевшая знала о фактах мошенничества, но все равно попала на уловку.
15:16:30 13-07-2023
Не нужно вообще на смартфон ставить онлайн-банк, если ты компьютерно безграмотный. Банки проблему усугубляют, навязывая свое приложение. В Сбере не раз видел, как сотрудницы в приказном тоне указывают немолодым людям, что нажать на телефоне и когда сказать код, закладывая в них паттерн поведения "делать что велено". Этим неизбежно воспользуются мошенники.
15:29:16 13-07-2023
Куча вопросов... Как так быстро оформляют, одабривают кредит на такую сумму? Откуда у людей такая сумма? Мое мнение, что во всех случаях мошенничества связанных с банками, есть участие сотрудников банков...
09:16:09 14-07-2023
Гость (15:29:16 13-07-2023) во всех случаях мошенничества связанных с банками, есть участие сотрудников банков... Совершенно однозначно! Ко мне "сотрудники" обращаются по имени-отчеству... откуда они знают? И звонить начали ровно после того, как я открыл в ВТБ депозит... Совпадение?
09:24:01 14-07-2023
Гость (15:29:16 13-07-2023) Куча вопросов... Как так быстро оформляют, одабривают кредит... 100% работники банка в доле. Я на 400 т хотел как-то кредит оформить, так мне все кишки вымотали в банке прежде чем оформили, хотя кредитная история идеальная. А тут 2 ляма так легко, это возможно только через подставных лиц в банке.