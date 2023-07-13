Жительница Барнаула лишилась 2 млн рублей после общения с мошенницей

Женщина знала, как работают аферисты, но все равно попалась на уловку

13 июля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

48-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников и лишилась более 2 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Женщине позвонила незнакомка, представилась сотрудницей полиции и сказала, что на имя горожанки злоумышленники пытаются взять кредит. Чтобы этого избежать "правоохранительница" предложила установить приложением и следовать инструкциям.

"Проведя определенные манипуляции, мошенники смогли оформить на потерпевшую кредит и перевести на различные счета денежные средства на сумму более 2 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Отмечается при этом, что потерпевшая знала о фактах мошенничества, но все равно попала на уловку.