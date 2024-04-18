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Жительница Барнаула нашла скорпиона в посылке из Узбекистана

Его передали человеку, знающему, как ухаживать за опасными членистоногими

18 апреля 2024, 19:05, ИА Амител

Жительница Барнаула заказала себе посуду из Узбекистана и получила вместе с ней живого скорпиона. Об этом сообщает "Катунь 24".

Горожанка вскрыла коробку с тарелками и когда стала перебирать их, заметила внутри неожиданного гостя. 

Оставлять его у себя не захотела и уже нашла членистоногому новый дом. Его заберет владелица местного приюта, которая знает, как обращаться с опасными паукообразными.

Барнаул

Комментарии 2

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Грыша

19:09:20 18-04-2024

Нарочно засунули

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Олег

19:21:20 18-04-2024

Контрабанда. Представляет потенциальную биологическую опасность.

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