Жительница Барнаула заметила огромного паука на детской площадке

Комментаторы предположили, что он может быть смертельно опасен

19 апреля 2024, 09:08, ИА Амител

Паук на площадке / Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула рассказала о новой фобии, которую она заработала во время похода на детскую площадку. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Членистоногого размером с огромную заклепку нашли на улице Христенко.

В комментариях некоторые пользователи предположили, что паук может быть смертельно опасным каракуртом, однако большинство не придали находке большого значения.