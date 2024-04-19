Жительница Барнаула заметила огромного паука на детской площадке
Комментаторы предположили, что он может быть смертельно опасен
19 апреля 2024, 09:08, ИА Амител
Паук на площадке / Фото: "Инцидент Барнаул"
Жительница Барнаула рассказала о новой фобии, которую она заработала во время похода на детскую площадку. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Членистоногого размером с огромную заклепку нашли на улице Христенко.
В комментариях некоторые пользователи предположили, что паук может быть смертельно опасным каракуртом, однако большинство не придали находке большого значения.
09:44:53 19-04-2024
Совсем уже с ума посходили. Повырастало поколение инфантилов безвольных с хлебушком вместо мозгов. прибила тапком и делов, туда ему и дорога.
09:46:37 19-04-2024
Ну хоть власть не обвиняли в этом? Страшный паук, да ещё на детской площадке
09:55:51 19-04-2024
А если детскую площадку воздвигли без разведки на пути естественной миграции паука-людоеда? Кто виноват?
09:49:08 19-04-2024
а какой размер у ОГРОМНОЙ заклепки?
12:17:25 19-04-2024
Гость (09:49:08 19-04-2024) а какой размер у ОГРОМНОЙ заклепки?... В 500 раз меньше Биг-Бэна
15:34:19 19-04-2024
Гость (12:17:25 19-04-2024) В 500 раз меньше Биг-Бэна... я не хочу считать. если размер ОГРОМНОЙ заклепки не знаете, то и не включайте умника.
09:58:23 19-04-2024
Обычный крестовик, гораздо безопаснее полоумной недоучки, яжматери со смартфоном.
10:53:18 19-04-2024
каракурт похож на крестовика, он тоже черный роет норки в земле. Яд его гарантировано убивает ребенка возрастом до 5 лет - вакцина не действует в таком возрасте эффективно. Паук кусает безболезненно потому что его яд обезболивает. А ранка полностью исчезает примерно через 1 минуту. Местные жители носят с собой в кармане чиркаш и коробку спичек. Важно увидев место укуса отрегагировать сразу -вынуть все спички собрать в кучу, зажечь о чиркаш и приложить в ранке. Огонь выжгет яд.
Если этого не сделать то человек чернеет и медленно умирает в сознании. При этом он видит страшные видения. Каракурт переводится с монгольского как черная смерть
11:26:53 19-04-2024
про каракурта (10:53:18 19-04-2024) каракурт похож на крестовика, он тоже черный роет норки в зе... Про все спички перебор, как и про ребенка. Две вполне хватит. И водки выпить грамм 150 (взрослому). Если симптомы после этого появятся, тогда к врачу. Так же можно поступить и при укусе клеща, если на природе, только клеща предварительно извлечь, шансов заразиться будет гораздо меньше.
11:48:54 19-04-2024
Гость (11:26:53 19-04-2024) Про все спички перебор, как и про ребенка. Две вполне хватит... не не перебор. Мы лет двадцать назад ездили в Крым на южный берег. Ехали дикарями и жили в курятнике примерно как в фильме про спортлото. А побогаче квартиранты жили в каменном доме. У нас жара была днем невыносимая в этом курятнике только к утру прохладно становилась а в доме были кондюки и там всегда было прохладно. Но туда и лезли каракурты и скорпионы. И вот тетка вечером села на кресло на котором сидел паучок и он ее цапнул. Поняли не сразу. Тетка тридцатилетняя ей стало плохо ночью. Ее увезли в больницу потом нашли этого раздавленного паучка. Маленького. И тетка эта две недели в реанимации между жизнью и смертью находилась. А врачи сказали что дети до 5 лет почти все умирают от укуса - 99 из 100 умирают
12:58:02 19-04-2024
Гость (11:26:53 19-04-2024) Про все спички перебор, как и про ребенка. Две вполне хватит... Водки выпить, чтобы ускорить всасывания яда в организме? Ну-ну.
18:13:07 19-04-2024
Гость (12:58:02 19-04-2024) Водки выпить, чтобы ускорить всасывания яда в организме? Ну-... "Из средств общего лечения лучше всего применять специфическую антикаракуртовую сыворотку. При отсутствии последней хорошо назначить внутривенно 33-процентный раствор винного спирта по 10—12 мл три-четыре раза в день в течение первого-второго дня заболевания. Можно назначить внутривенно однопроцентный раствор новокаина по 10 мл, либо двух-трехпроцентный раствор марганцовокислого калия в количестве 3—5 мл"
11:50:17 19-04-2024
про каракурта (10:53:18 19-04-2024) каракурт похож на крестовика, он тоже черный роет норки в зе... Кара курт переводистя с тюркских языков как "чёрный сыр", потому что шарообразное брюшко паука похоже на шарик овечьего сыра "курт".
13:32:39 19-04-2024
У тетеньки обычная арахнофобия-природная,генетическая боязнь этих гадов.Для нас,арахнофобов, любая косиножка-тарантул!!!
15:27:34 19-04-2024
Паук - это к деньгам.
19:03:46 19-04-2024
Ментов знакомых что-ли нет? Собрались несколько, отстреляли этих пауков, потом за патроны отчитались, что пауки сами напали. Все всё понимают. Я в 90-е всегда так делал.