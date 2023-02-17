Жительница Барнаула отдала 100 тысяч мошенникам ради ложного спасения дочери

Злоумышленников ищут

17 февраля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пожилая жительница Барнаула стала жертвой мошенников, которые действовали по схеме "ваш родственник попал в беду". Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Днём женщине 1948 года рождения на сотовый позвонила неизвестная, которая, как ей показалось, говорила голосом её дочери, и сказала, что попала в ДТП и нужны деньги, "сколько есть", – сообщили в полиции.

После этого горожанке перезвонил другой злоумышленник и, представившись следователем, сказал, что сейчас к ней приедут два сотрудника и им нужно будет передать все деньги, которые имеются, чтобы решить вопрос о непривлечении дочери к ответственности. В итоге женщина передала приехавшим молодым людям 100 тысяч рублей, а уже после этого перезвонила дочери и узнала, что у неё всё в порядке.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Злоумышленников ищут.