Жительница Барнаула отдала мошенникам 35 тысяч рублей в надежде купить деталь для принтера
Полицейские возбудили уголовное дело
18 января 2025, 11:15, ИА Амител
51-летняя жительница Барнаула отдала мошеннице 35 тысяч рублей в надежде приобрести деталь для принтера, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина смотрела на сайте объявления и нашла нужную запчасть в Челябинске.
"Пострадавшая связалась с продавцом, они обсудили цену, способ оплаты и доставки, после чего был выставлен счет на сумму в размере 35 тысяч рублей. После оплаты подтверждение было отправлено на электронную почту. Спустя три дня женщина написала продавцу на почту и поинтересовалась, когда вышлют товар. Однако ответа не последовало", – рассказали в полиции.
После этого жительница Барнаула нашла контакты продавца и связалась с ним, но сроки отправки переносились по разным причинам.
В итоге ни возврата денег, ни товара женщина не дождалась. Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личность злоумышленника.
11:46:40 18-01-2025
Я придумал. Дума Алтайского края и Республики Алтай, срочно вводят новый закон: Никому и никогда не отдавать свои деньги!!! Наказание жёсткое. Об этом новом законе везде разместить баннеры, на столах, трамваях, на жилетках дворников.
13:10:51 18-01-2025
Гость (11:46:40 18-01-2025) Я придумал. Дума Алтайского края и Республики Алтай, срочно ... Поддерживаю!!!
15:23:34 18-01-2025
За эти деньги новый лазерник цветной можно купить.
17:33:36 19-01-2025
в нормальную то компанию никак обратиться? Галекс - золотые парни работают, вот прилюдно признаюсь им в неограниченном уважении. умные вежливые