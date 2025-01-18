Жительница Барнаула отдала мошенникам 35 тысяч рублей в надежде купить деталь для принтера

Полицейские возбудили уголовное дело

18 января 2025, 11:15, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

51-летняя жительница Барнаула отдала мошеннице 35 тысяч рублей в надежде приобрести деталь для принтера, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина смотрела на сайте объявления и нашла нужную запчасть в Челябинске.

"Пострадавшая связалась с продавцом, они обсудили цену, способ оплаты и доставки, после чего был выставлен счет на сумму в размере 35 тысяч рублей. После оплаты подтверждение было отправлено на электронную почту. Спустя три дня женщина написала продавцу на почту и поинтересовалась, когда вышлют товар. Однако ответа не последовало", – рассказали в полиции.

После этого жительница Барнаула нашла контакты продавца и связалась с ним, но сроки отправки переносились по разным причинам.

В итоге ни возврата денег, ни товара женщина не дождалась. Полицейские возбудили уголовное дело и устанавливают личность злоумышленника.