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Жительница Барнаула отдала мошенникам три миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело

31 мая 2024, 10:25, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

 Жительница Барнаула обратилась в полицию, заявив о мошенничестве на сумму три миллиона рублей.

По ее словам, она через знакомую узнала об инвестиционном проекте, который обещал выплачивать проценты раз в месяц. Женщина оформила кредит на три миллиона рублей и перечислила эти деньги на шесть разных счетов. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

"Полицейские в очередной раз напоминают гостям и жителям краевой столицы не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Любые подозрительные предложения стоит проигнорировать", – отметили в МВД.         

Барнаул Мошенники

Комментарии 5

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Гость

10:28:15 31-05-2024

Она оформила кредит на три миллиона рублей и перечислила эти деньги на шесть разных счетов --- тут и мошенничество то не сразу видно, сама оформила, сама перечислила. Полезная новость

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Гость

10:30:16 31-05-2024

Браво! давай ещщё!!

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Иван

11:16:58 31-05-2024

Банк ВТБ на демо-счете нарисовал при переходе через выходные ГЭП аж 120 пунктов...В других конторках тишина... Если такие крупные брокеры так мухлюют то мелочевка что творит...

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dok_CФ

11:59:27 31-05-2024

"Любые подозрительные предложения стоит проигнорировать.. " - совет для пострадавших или для банков, которые ежечасно (минутно) выдают кредиты.. Вопрос, банки - нормальные конторы или вор.. шайки?

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Гость

12:27:37 31-05-2024

dok_CФ (11:59:27 31-05-2024) "Любые подозрительные предложения стоит проигнорировать.. " ... нормальные конторы или вор.. шайки? --- нормальные воровские конторы

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