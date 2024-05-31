Жительница Барнаула отдала мошенникам три миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело

31 мая 2024, 10:25, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Жительница Барнаула обратилась в полицию, заявив о мошенничестве на сумму три миллиона рублей.

По ее словам, она через знакомую узнала об инвестиционном проекте, который обещал выплачивать проценты раз в месяц. Женщина оформила кредит на три миллиона рублей и перечислила эти деньги на шесть разных счетов.

Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".