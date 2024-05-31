Жительница Барнаула отдала мошенникам три миллиона рублей
Полиция возбудила уголовное дело
31 мая 2024, 10:25, ИА Амител
Жительница Барнаула обратилась в полицию, заявив о мошенничестве на сумму три миллиона рублей.
По ее словам, она через знакомую узнала об инвестиционном проекте, который обещал выплачивать проценты раз в месяц. Женщина оформила кредит на три миллиона рублей и перечислила эти деньги на шесть разных счетов.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".
"Полицейские в очередной раз напоминают гостям и жителям краевой столицы не принимать участия в биржевых и инвестиционных проектах, не обладая специальными знаниями. Любые подозрительные предложения стоит проигнорировать", – отметили в МВД.
10:28:15 31-05-2024
Она оформила кредит на три миллиона рублей и перечислила эти деньги на шесть разных счетов --- тут и мошенничество то не сразу видно, сама оформила, сама перечислила. Полезная новость
10:30:16 31-05-2024
Браво! давай ещщё!!
11:16:58 31-05-2024
Банк ВТБ на демо-счете нарисовал при переходе через выходные ГЭП аж 120 пунктов...В других конторках тишина... Если такие крупные брокеры так мухлюют то мелочевка что творит...
11:59:27 31-05-2024
"Любые подозрительные предложения стоит проигнорировать.. " - совет для пострадавших или для банков, которые ежечасно (минутно) выдают кредиты.. Вопрос, банки - нормальные конторы или вор.. шайки?
12:27:37 31-05-2024
dok_CФ (11:59:27 31-05-2024) "Любые подозрительные предложения стоит проигнорировать.. " ... нормальные конторы или вор.. шайки? --- нормальные воровские конторы