Жительница Барнаула почуяла неладное, когда инвестиции мошенникам превысили 1 млн
Женщина увидела рекламу об обучении инвестициям и зарегистрировалась на сайте "брокерской компании"
17 января 2024, 13:47, ИА Амител
Жительница Алтайского края хотела заработать на бирже и отдала мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 41-летняя жительница Барнаула, которая в интернете увидела рекламу об обучении инвестициям и зарегистрировалась на сайте якобы брокерской компании.
"С женщиной связался мужчина, представившийся финансовым аналитиком организации. Он дал рекомендации, как открыть счет и внести первую сумму в размере 100 долларов, что потерпевшая и сделала", – рассказали в ведомстве.
В дальнейшем женщина должна была вносить деньги в "инвестиционный портфель" и на процентах после закрытия сделок получать "финансовую прибыль". Она следовала всем инструкциям.
Горожанка поняла, что ее обманули, когда перечислила более 1 млн рублей и не получила никакой прибыли. В полиции возбудили дело по факту "мошенничества в особо крупном размере".
13:51:55 17-01-2024
Вовремя. Умная потому что. Иначе после десятки бы только поняла
14:06:01 17-01-2024
Халява - она такая.
14:14:04 17-01-2024
Просто деньги кончились, и чтобы вкладывать новые, ей срочно нужно было получить проценты
20:35:00 17-01-2024
Как же все любят ХАЛЯВУ ! Ну ничего не делая получать навар на свои кровные, как это здорово! ХАЛЯВА - приходи!