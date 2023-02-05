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Жительница Барнаула получила компенсацию за травмы, полученные в гололёд

Четыре месяца после падения она провела лёжа с переломом позвоночника

05 февраля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула получила компенсацию морального вреда за травму, полученную во время гололёда. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В 2018 году женщина упала, выходя из своего дома. На скорой её доставили в больницу № 11, где врачи диагностировали перелом правой ноги. Через неделю горожанку выписали, но в тот же день она потеряла равновесие от боли в спине.

Врачи первой горбольницы в первый раз не нашли проблемы, а когда женщина вновь испытала боль и приехала в учреждение, у неё выявили перелом позвоночника 2-3 степени компрессии.

Четыре месяца женщина провела лёжа, а затем пошла добиваться справедливости. Сначала суд поручил управляющей компании выплатить женщине 300 тысяч рублей и заработок, который она потеряла.

Затем больницу обязали выплатить бывшей пациентке 100 тысяч рублей.

Комментарии 7

  • Молодец женщина, всегда говорю, на дураках надо зарабатывать. Был у меня случай, мне продавец выплатил 18000, вместо 3000, не захотел обслуживать гарантию, которую сам предоставил.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Почему улицы города так плохо обрабатывают от гололеда? Почему про окраины города вообще практически не вспоминают при обработке от гололеда? Кто КОНКРЕТНО в городе отвечает за этот вопрос?
    05 февраля, Гость   Ответить
  • В Сибири живем. Зимой осторожно надо ходить. Хорошо, что живу в деревне, и нет никаких обработок гололёда. Для того, чтобы не споткнуться, готовы природу на химию поменять. Потом ещё удивляемся, от чего дохнем рано.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • Кто КОНКРЕТНО в городе отвечает за этот вопрос? ----- Жилищная инспекция.
    05 февраля, Гость   Ответить
  • потеряла равновесие
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Какой хороший прецедент. Хорошо бы узнать подробности дела, как, куда, на каких основаниях. В сфере продажи товаров и предоставления услуг многое сразу может изменится
    06 февраля, Гость   Ответить
  • 300000 ЗА ПЕРЕЛОМ ПОЗВОНОЧНИКА? не дорого у нас стоит здоровье обычного человека! Поэтому и барадк такой с гололедом. Эти деньги "семечки" для УК.
    06 февраля, Гость   Ответить
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