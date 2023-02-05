Жительница Барнаула получила компенсацию за травмы, полученные в гололёд

Четыре месяца после падения она провела лёжа с переломом позвоночника

05 февраля 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Барнаула получила компенсацию морального вреда за травму, полученную во время гололёда. Об этом сообщают "Вести Алтай".

В 2018 году женщина упала, выходя из своего дома. На скорой её доставили в больницу № 11, где врачи диагностировали перелом правой ноги. Через неделю горожанку выписали, но в тот же день она потеряла равновесие от боли в спине.

Врачи первой горбольницы в первый раз не нашли проблемы, а когда женщина вновь испытала боль и приехала в учреждение, у неё выявили перелом позвоночника 2-3 степени компрессии.

Четыре месяца женщина провела лёжа, а затем пошла добиваться справедливости. Сначала суд поручил управляющей компании выплатить женщине 300 тысяч рублей и заработок, который она потеряла.

Затем больницу обязали выплатить бывшей пациентке 100 тысяч рублей.