Жительница Барнаула насмерть обварила мать в кипятке из-за высокого платежа по ЖКХ

Женщина якобы не экономила воду и электричество

29 января 2025, 13:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Барнаула насмерть обварила в кипятке мать, потому что та не экономила электричество и воду. Об этом сообщает алтайский Следком.

34-летняя обвиняемая проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе женщины поссорились из-за повышенной платы за коммунальные услуги: мать якобы расходовала много воды и электричества.

Когда хозяйка квартиры налила воду в ванну и пошла мыться, дочь стала поливать ее кипятком из душа. С ожогом 30% поверхности тела женщину увезли в больницу, где она умерла через несколько дней.

Горожанке предъявили обвинение по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").