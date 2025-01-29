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Жительница Барнаула насмерть обварила мать в кипятке из-за высокого платежа по ЖКХ

Женщина якобы не экономила воду и электричество

29 января 2025, 13:00, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Барнаула насмерть обварила в кипятке мать, потому что та не экономила электричество и воду. Об этом сообщает алтайский Следком.

34-летняя обвиняемая проживала в одной квартире с родным братом и матерью. В январе женщины поссорились из-за повышенной платы за коммунальные услуги: мать якобы расходовала много воды и электричества.

Когда хозяйка квартиры налила воду в ванну и пошла мыться, дочь стала поливать ее кипятком из душа. С ожогом 30% поверхности тела женщину увезли в больницу, где она умерла через несколько дней.

Горожанке предъявили обвинение по статье ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

"По ходатайству следователя СК в отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", – заявили в Следкоме.

Барнаул Криминал Происшествия

Комментарии 12

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Гость

13:10:25 29-01-2025

вот ваши счетчики. В самой богатой стране ресурсами, мы должны экономить.

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Гость

13:36:01 29-01-2025

Гость (13:10:25 29-01-2025) вот ваши счетчики. В самой богатой стране ресурсами, мы долж... При чём тут счётчики? Тут налицо своевременно не диагностированное психическое состояние, угрожающее жизни и здоровью окружающих. дети 90-х... они такие через одного.

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Гость

13:32:42 29-01-2025

Вот до чего людей довели! Полная нищета. Ни мойтесь, ни свет не включайте.

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Гость

13:38:58 29-01-2025

не знаю, что там за семья.
может эта дочь в принципе и была шумоголовая и стены в туалете мазала.
а может прибывала в хроническом стрессе от нехватки денег и от того, что все растет, в том числе и коммуналка и это просто стало какой-то последней каплей, которая вылилась вот в это все.
но то что люди, все надрюканные, из-за дисбаланса доходов и трат на жизнь - это действительно так.

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Гость

13:55:26 29-01-2025

Ничего себе... ее еще и оправдывают... Не мы такие - жизнь такая! Да в нору ее к волкам! Пусть у них поучится своих старых родителей ценить! Ну а сожрут - так и ладно, не жалко эту нелюдь.

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Гость

14:08:25 29-01-2025

Комментаторы, вы статью внимательно почитайте. Причем здесь "надрюканныей люди"? Тут про психопатку, уничтожевшую мать. Мать пожилой человек, которая возможно нуждалась в более тщательной гигиене, и за это ей респект, что понимала (как вариант). Очень приятно общаться с чистенькими старичками, у таких и рассудок, слава богу, чистый. А дочка, уродка великовозрастнаяя, какого счастья жила с мамой? Шуруй в свою отдельную жизнь и живи как хочешь.

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Гость

14:26:33 29-01-2025

Гость (14:08:25 29-01-2025) Комментаторы, вы статью внимательно почитайте. Причем здесь ...
да никто ж не спорит, что тваринный поступок, здесь консенсус.
психическая разбалансировка полная, одни в городе пьяные в лоб бьются, другие стрельбу средь дня устраивают, потому что бургер не понравился.
речь о том, что люди в принципе не в себе.
я это все хроническим стрессом объясняю, ну свистит фляга у людей.
просто эта новость это уж совсем дичь за гранью.
эту даму, только галоперидолом даже не капать, а проливать.

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Гость

14:34:57 29-01-2025

Гость (14:08:25 29-01-2025) Комментаторы, вы статью внимательно почитайте. Причем здесь ...
с чего вы взяли, что там старушка? может ей всего лет 55-60?

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Гость

14:48:37 29-01-2025

Гость (14:34:57 29-01-2025) с чего вы взяли, что там старушка? может ей всего лет 5... Повторюсь, читайте внимательно. Я написал "как вариант". А поживая с такой дурой-дочкой и в 60 можно быть старушкой, поди все нервы вытрепала.

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Гость

15:43:43 29-01-2025

Гость (14:48:37 29-01-2025) Повторюсь, читайте внимательно. Я написал "как вариант". А п...
повторюсь, это вы перечитайте свой комментарий. вы не предполагаете, а утверждаете...

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Гость

15:52:14 29-01-2025

Гость (14:08:25 29-01-2025) Комментаторы, вы статью внимательно почитайте. Причем здесь ... Да, хочу быть чистенькой и ухоженной старушкой, принимать душ каждый день! Хочу пользоваться электроприборами, облегчающими уборку, стирку, приготовление, мытьё посуды. И никто мне слова против не скажет! Потому что сама оплачиваю коммуналку, не перекладываю на родственников. Простой лайфхак.

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Гость

14:58:21 29-01-2025

Вот как-то уже и не удивляют такие новости. У людей реально крышу сносит от платежей за коммуналку. Сколько ей счет пришел - тысяч 9 -10? А зарплата, небось - минималочка. И льгот никаких. Ну нельзя в самом нищем регионе каждый год запредельно повышать тарифы на коммуналку и думать, что "пронесет". Дальше таких вот срывов будет только больше. И жертвами будут становиться самые слабые - старики и дети. Возможности психики человеческой небезграничны. И пока всякие мельниченки и солженицыны взвинчивают тарифы, мечтая о новой яхте, народ сходит с ума, не зная, как выжить и на чем еще сэкономить, чтобы банально не сдохнуть с голоду.

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