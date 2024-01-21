Жительница Барнаула пожаловалась на котельную, коптящую под окнами дома

Горожанка удивлена тем, что в центре города люди дышат подобными выбросами

21 января 2024, 09:33, ИА Амител

Кадр из видео / Barnaul22

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на котельную, распространяющую копоть рядом с ее домом. По словам горожанки, выглядит все так, словно топят печь шинами.

В паблике Barnaul22 автор сообщения отметила, что речь идет о котельной, расположенной в домах на Пролетарской. Горожанка удивилась тому, что дома в центре отапливают не газом, а также возмутилась, что люди, живущие рядом, вынуждены дышать выбросами от работы печи.

В комментариях под постом одна из пользователей отметила, что эта котельная "завоняла" весь район.