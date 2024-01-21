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Жительница Барнаула пожаловалась на котельную, коптящую под окнами дома

Горожанка удивлена тем, что в центре города люди дышат подобными выбросами

21 января 2024, 09:33, ИА Амител

Кадр из видео / Barnaul22
Кадр из видео / Barnaul22

Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на котельную, распространяющую копоть рядом с ее домом. По словам горожанки, выглядит все так, словно топят печь шинами.

В паблике Barnaul22 автор сообщения отметила, что речь идет о котельной, расположенной в домах на Пролетарской. Горожанка удивилась тому, что дома в центре отапливают не газом, а также возмутилась, что люди, живущие рядом, вынуждены дышать выбросами от работы печи.

В комментариях под постом одна из пользователей отметила, что эта котельная "завоняла" весь район.

Барнаул Экология

Комментарии 12

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Гость

09:44:03 21-01-2024

А зачем эти "горожаанки" вновьиспечённые прутся проживать рядом с кочегаркой, которая там уже давно стоит?

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Гость

10:52:32 21-01-2024

Выключите котёл, пусть обогревателями греют. И подвал с подъездом тоже. По сути да, раз такая беда,на газ конечно лучше перевести. Но видно не все так просто

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Гость

11:13:09 21-01-2024

Скоро там вырастут три башни в 25 этажей. Много новых соседей будет, будут драки за парковку, пивнушки и гульнушки.

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Ага, в центре живут боги

11:20:13 21-01-2024

А на окраине убогие.

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Гость

12:40:03 21-01-2024

Мы всем домом жаловались, только толку ноль

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Гость

17:26:09 21-01-2024

Гость (12:40:03 21-01-2024) Мы всем домом жаловались, только толку ноль... Вы зачем туда всем домом припёрлись, гогда там труба дымит ???

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Гость

18:52:54 21-01-2024

котельная жилых домов не отапливает ! только здания бывшей швейной фабрики

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Гость

20:14:28 21-01-2024

Перевести котельную на ядерное топливо и вони не будет.

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гость

09:27:12 22-01-2024

зачем там газ? лучше китайцам продать

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Гость

17:48:45 22-01-2024

Роспотребнадзор и Росприроднадзор класть хотели на эти ваши выбросы. Вот заболеете всей семьёй, тогда и приходите

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Ужас

18:40:14 22-01-2024

Да вообще кошмар - от Речного Вокзала до Пушкина-Гоголя вообще смог такой, что только с фонарём идти - ничего не видно и дышать нечем. При этом куча дымящих труб вокруг. Неужели нельзя как-то контролировать качество топлива и наличие фильтров? Может быть, пора проверить надзорные органы на предмет получения возможных взяток в связи этим. А то очень похоже на диверсию - собственных граждан травят.

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Васян

20:17:04 22-01-2024

Вас никто в этот район не звал. Здесь всегда углем топились.

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