Жительница Барнаула пожаловалась на котельную, коптящую под окнами дома
Горожанка удивлена тем, что в центре города люди дышат подобными выбросами
21 января 2024, 09:33, ИА Амител
Кадр из видео / Barnaul22
Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на котельную, распространяющую копоть рядом с ее домом. По словам горожанки, выглядит все так, словно топят печь шинами.
В паблике Barnaul22 автор сообщения отметила, что речь идет о котельной, расположенной в домах на Пролетарской. Горожанка удивилась тому, что дома в центре отапливают не газом, а также возмутилась, что люди, живущие рядом, вынуждены дышать выбросами от работы печи.
В комментариях под постом одна из пользователей отметила, что эта котельная "завоняла" весь район.
09:44:03 21-01-2024
А зачем эти "горожаанки" вновьиспечённые прутся проживать рядом с кочегаркой, которая там уже давно стоит?
10:52:32 21-01-2024
Выключите котёл, пусть обогревателями греют. И подвал с подъездом тоже. По сути да, раз такая беда,на газ конечно лучше перевести. Но видно не все так просто
11:13:09 21-01-2024
Скоро там вырастут три башни в 25 этажей. Много новых соседей будет, будут драки за парковку, пивнушки и гульнушки.
11:20:13 21-01-2024
А на окраине убогие.
12:40:03 21-01-2024
Мы всем домом жаловались, только толку ноль
17:26:09 21-01-2024
Гость (12:40:03 21-01-2024) Мы всем домом жаловались, только толку ноль... Вы зачем туда всем домом припёрлись, гогда там труба дымит ???
18:52:54 21-01-2024
котельная жилых домов не отапливает ! только здания бывшей швейной фабрики
20:14:28 21-01-2024
Перевести котельную на ядерное топливо и вони не будет.
09:27:12 22-01-2024
зачем там газ? лучше китайцам продать
17:48:45 22-01-2024
Роспотребнадзор и Росприроднадзор класть хотели на эти ваши выбросы. Вот заболеете всей семьёй, тогда и приходите
18:40:14 22-01-2024
Да вообще кошмар - от Речного Вокзала до Пушкина-Гоголя вообще смог такой, что только с фонарём идти - ничего не видно и дышать нечем. При этом куча дымящих труб вокруг. Неужели нельзя как-то контролировать качество топлива и наличие фильтров? Может быть, пора проверить надзорные органы на предмет получения возможных взяток в связи этим. А то очень похоже на диверсию - собственных граждан травят.
20:17:04 22-01-2024
Вас никто в этот район не звал. Здесь всегда углем топились.