Жительница Барнаула пожаловалась на обман на продуктовой ярмарке
По словам горожанки, половина пакета с луком оказалась комками земли
17 сентября 2023, 18:59, ИА Амител
Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Жительница Барнаула в социальных сетях пожаловалась на то, что горожан обманывают на продуктовой ярмарке на улице Титова. Ее сообщение опубликовали в группе "Черное и Белое Барнаул".
По словам горожанки, ее мама пошла на ярмарку и попросила одного из продавцов помочь набрать лук в пакет. Оплатила покупку, а после, перебирая продукт, стало понятно, что весь лук был в плотной шелухе и кусках земли.
Только земли в пакете оказалось на полкилограмма.
Автор сообщения отметила, что продавец обманул ее маму, воспользовавшись тем, что она сама не смогла набрать лук для себя.
21:26:32 17-09-2023
Объявили ярмарку с ценами ниже рыночных. Ничего подобного не нашли, ни одного товара с низкой ценой или чуть ниже рыночной. Овощи и фрукты продавали граждане бывших соседних республик. С теми же цена что и в их киосках. Каждый день к ним заходим и знаем из в лицо. Рыба св/мороженая дорого, про кодкоченую и говорить не зачем. Сыров и сладостей продают в шаговой доступности всюду полно. Позор такой ярмарке. Для галочки городское мероприятие. Кстати народу было очень мало. Интерес потеряли люди.
09:10:29 18-09-2023
гость (21:26:32 17-09-2023) Объявили ярмарку с ценами ниже рыночных. Ничего подобного не нашли вы, наверное, в совке родились? в такие сказки верите
10:45:14 18-09-2023
гость (09:10:29 18-09-2023) гость (21:26:32 17-09-2023) Объявили ярмарку с ценами ... В совке не было тотального обмана: везде, во всем и каждого. Вот люди и обнаглели- стали доверять ближнему своему.
12:01:28 18-09-2023
гость (10:45:14 18-09-2023) В совке не было тотального обмана: везде, во всем и каждого.... Вам о том и пишут, что вы уже не в совке, а все в сказки верите, что на ярмарке все дешевле, ещё и заминусили человека, смешно.
11:59:25 18-09-2023
гость (09:10:29 18-09-2023) гость (21:26:32 17-09-2023) Объявили ярмарку с ценами ... Для совков слово ярмарка равно низкие цены, пачками валят на лохотрон, регулярно наблюдаю эту картину, а устраители это очень хорошо используют сливают им на ярмарках весь неликвид по завышенным ценам, совки они же очень регидны, они до сих пор живут при советской власти в своем сознании.
21:33:11 17-09-2023
Плохо аогда а мама такие дети. Что Лук ей приходится самой закупать
06:24:52 18-09-2023
Гость (21:33:11 17-09-2023) Плохо аогда а мама такие дети. Что Лук ей приходится самой з... Бухать завязывай! Двух слов связать не в состоянии, а туда же - поучать.
09:04:27 18-09-2023
Выяснить кто лук продавал. Проверить законность пребывания в России этих "гостей из Средней Азии" для начала. Если незаконно - депортировать, если законно - оштрафовать и запретить участие в подобных ярмарках навсегда.
09:33:11 18-09-2023
ыть (09:04:27 18-09-2023) Выяснить кто лук продавал. Проверить законность пребывания в... Займись, деловой.. В интернете все крутые.
09:22:32 18-09-2023
Лет 15 не хожу по этим ярманкам. Да и раньше по ним не убивалась, может раз в год, когда рядом с домом была.
10:17:11 18-09-2023
Меня лично на ярмарке обвесили, решила купить сыр, пол кило, мало, перевесила в магазине, на 200 гр, вернулась И попросила перевесить, на весах так-же, тогда говорю, а давайте взвесим пачку соли. Продавец молча вернула деньги.
14:12:25 18-09-2023
Не совки , люди. А тот,кто здесь так отзывается о людях, на себя посмотри. Умничать многие горазды. Социальная ярмарка как раз для пенсионеров, хотят что-то купить,а только на деле видят одну и туже картину. Даже в перенесли её на эти выходные, в честь 3х дневного голосования. Позорище.
17:52:02 18-09-2023
гость (14:12:25 18-09-2023) Не совки , люди. А тот,кто здесь так отзывается о людях, на ... Кто вам там там продает социальные продукты, кто производит социальные продукты, вы при капитализме живёте, когда уже до вас дойдет что нет социальных продуктов и не кто не продает себе в убыток и чем дешевле товар тем накрутка на нем выше, капитализм, рынок, социальные продукты возможны только при дотации государства, но на сегодняшний день их нет.
15:34:34 18-09-2023
Никогда такого не было и вот опять. Добро пожаловать в " русский мир"
22:40:20 18-09-2023
Больше половины комментариев из страны любителей желудей.