Жительница Барнаула пожаловалась на постоянные пробки на оживленном перекрестке

Женщина крайне недовольна организацией движения на участке

26 февраля 2024, 12:20, ИА Амител

Пробка на улице Балтийской / Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на плохую, по ее мнению, организацию движения на пересечении улиц Балтийской и Попова.

"Безобразная организация движения на перекрестке Попова – Балтийская! Убрали дополнительную секцию для движения с Балтийской на Попова, теперь на улице Балтийской постоянная пробка", – приводит слова горожанки Barnaul 22.

Женщина задалась вопросом, какой смысл было это делать, и призвала власти города обосновать "это дикое новшество".