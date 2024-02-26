Жительница Барнаула пожаловалась на постоянные пробки на оживленном перекрестке
Женщина крайне недовольна организацией движения на участке
26 февраля 2024, 12:20, ИА Амител
Пробка на улице Балтийской / Фото: Barnaul 22
Жительница Барнаула пожаловалась на плохую, по ее мнению, организацию движения на пересечении улиц Балтийской и Попова.
"Безобразная организация движения на перекрестке Попова – Балтийская! Убрали дополнительную секцию для движения с Балтийской на Попова, теперь на улице Балтийской постоянная пробка", – приводит слова горожанки Barnaul 22.
Женщина задалась вопросом, какой смысл было это делать, и призвала власти города обосновать "это дикое новшество".
12:30:09 26-02-2024
переезжайте с выселок, дальше будет хуже
12:42:17 26-02-2024
олигарх (12:30:09 26-02-2024) переезжайте с выселок, дальше будет хуже... в еще дальние выселки?
13:19:56 26-02-2024
олигарх (12:30:09 26-02-2024) переезжайте с выселок, дальше будет хуже... сами вы в выселках живёте! жилфонд получше на порядок, чем в Центре!!!!!!!!!!!!!
14:52:27 26-02-2024
Гость (13:19:56 26-02-2024) сами вы в выселках живёте! жилфонд получше на порядок, чем в... Бгггг))) Да-да) Пиши ещё)
15:04:14 26-02-2024
Гость (13:19:56 26-02-2024) сами вы в выселках живёте! жилфонд получше на порядок, чем в
Спасибо, улыбнуло ))))
16:21:45 26-02-2024
Гость (13:19:56 26-02-2024) сами вы в выселках живёте! жилфонд получше на порядок, чем в... Согласен, в центре нормальных домой практически нет, одни старые развалины в основном
21:25:45 26-02-2024
Гость (16:21:45 26-02-2024) Согласен, в центре нормальных домой практически нет, одни ст... В историческом центре в последние годы построили много нормальных домов, плохо только то, что застройка не комплексная, а стесненная точечная: не пройти, не проехать.
03:18:30 27-02-2024
Гость (16:21:45 26-02-2024) Согласен, в центре нормальных домой практически нет, одни ст... Нормальных домоЙ может и нет, а вот домоВ нормальных полно. Можно сказать, что все приличные дома в городе - в центре расположены.
12:43:40 26-02-2024
Трамвай жадобщеце поможет. Хотя его дождаться тот ещё квест.
12:45:26 26-02-2024
Нет всё правильно этот перекрёсток в обще "труба". Чёт надо делать,летом будет просто ужас.
12:47:20 26-02-2024
Проще убрать стрелку на поворот и все кому на права будут за одним оленем вперёд рвущиммся стоять, чем расширять дороги.
15:38:32 26-02-2024
Гость (12:47:20 26-02-2024) Проще убрать стрелку на поворот и все кому на права будут за... а с чего те кто прямо вдруг оленями то стали?
12:48:52 26-02-2024
Так если пробки, то перекресток уже нифига не оживленный.
12:51:22 26-02-2024
Да и горб трамвайный там знатный на перекрёстке не способствует быстрому проезду и рельсы там как расчёска с зубьями ещё ни кто покрышки не резал?
13:01:11 26-02-2024
Вроде и район новый, и должны строить дома с учетом развития и увеличения транспортного потока. Но алчность наших чиновников не знает границ.
13:46:44 26-02-2024
Архитекторы и проектировщики заботятс только о жителях города, зарабатывая деньги на продаже земли, правда с учётом своего кармана. Поэтому у нас такие застройки и мини дворы, где много парковок, правда мало зелени. Что способствует здоровью населения. Но здесь надо выбирать самим жильцам. А перекрёстки выезды со дворов, это вообще мало беспокоит администрацию и комитет по дорожному хозяйству. Другие проблемы. Цена километра дороги как космический корабль.
13:41:54 26-02-2024
В 2000-м году мобильник был только у богатых. Сейчас у всех. В 90-х году автомобиль был только у богатых. Сейчас у всех. А на всех даже продуктов безопасных не хватает. Не то что дорог.
13:58:39 26-02-2024
Неужели послушают её,
14:39:59 26-02-2024
Покупайте БТР и не парьтесь с ПДД...
14:46:52 26-02-2024
Сначала накупят квартир где нет НИЧЕГО кроме домов, потом жалуются.
16:20:53 26-02-2024
Гость (14:46:52 26-02-2024) Сначала накупят квартир где нет НИЧЕГО кроме домов, потом жа... Как раз там то сейчас уже есть все, в отличие от того же центра где реально нет ничего. Если бы в этот центр еще на работу не нужно было ездить, т.к. большинство контор находится почему-то в центре, то было бы вообще прекрасно.
18:54:02 26-02-2024
Гость (16:20:53 26-02-2024) Как раз там то сейчас уже есть все, в отличие от того же цен... т.е. на выселках все есть, кроме работы? ну так живите полной жизнью. наслаждайтесь и отдыхайте.
03:20:25 27-02-2024
Гость (16:20:53 26-02-2024) Как раз там то сейчас уже есть все, в отличие от того же цен... Прекрати ездить в центр. Мы тебе там абсолютно не рады) и работу свою поганую к себе на выселки забери.
14:57:41 26-02-2024
Ну наконец-то свершилось. А то меня постоянно там гаишники тормозили, что с правого ряда прямо ехала. А по другому там нельзя было, из-за желающих повернуть налево прямо ехать невозможно.
15:06:18 26-02-2024
Гость (14:57:41 26-02-2024) Ну наконец-то свершилось. А то меня постоянно там гаишники т... А куда там прямо?
15:30:46 26-02-2024
Гость (15:06:18 26-02-2024) А куда там прямо?... Прямо по Балтийской.
15:35:51 26-02-2024
Гость (15:06:18 26-02-2024) А куда там прямо?... походу не зря ее ловили гайцы))
15:37:58 26-02-2024
Гость (15:06:18 26-02-2024) А куда там прямо?... прямо это когда прямо
17:38:34 26-02-2024
Гость (15:06:18 26-02-2024) А куда там прямо?... В светлое будущее!
16:30:11 26-02-2024
Гость (14:57:41 26-02-2024) Ну наконец-то свершилось. А то меня постоянно там гаишники т... Другим льзя было прямо, а вам прям нельзя!? Вот из-за таких наглых все беды на дороге!!!
15:58:11 26-02-2024
Может кто-то скажет зачем убрали светофоры на пересечении Ленина и Никитина со стороны стадиона Динамо или через Никитина около сбербанка!?!? Вообще уродство какое-то получается!!! Подъезжаешь к Ленина по Никитина от соца, светофор есть работает... Начинаешь переезжать Ленина, а на другой стороне светофора просто нет!!!? Ни справа ни слева! Пешеходы, кто переходит, кто стоит пропускает...!? Вообще неразбериха! Власти ждут когда кто-то кого-то задавит там!?!? Да?! Или зачем так сделали! По Ленина соответственно от старого базара можно Никитина проезжать не останавливаться, так!?
17:25:57 26-02-2024
Много неправильно настроенных светофоров и других узких мест по всему городу! Зачем-то поставили 2й светофор в 50м от пересечения Челюскинцев и Партизанской, теперь там по Челюскинцев успевает 5 машин проехать за раз! И мостики надо расширять на Советской Армии и Челюскинцев! Где поворот с Гоголя на Челюскинцев надо полосу для поворота направо удлинять метров на 50 и надо что-то делать с перекрёстком Молодёжная-Челюскинцев, там с Молодёжной ни в одну сторону на Челюскинцев когда пробка не повернуть( В сторону Гелекси 1-2 машин успевают повернуть, а налево недают повернуть те, кто вторым рядом направо хотят
18:52:05 26-02-2024
Убрали дополнительную секцию для движения с Балтийской на Попова, теперь на улице Балтийской постоянная пробка", – приводит слова горожанки Barnaul 22.--------- типичная вконтактышка из Б22... ни куда она по Балтийской едет, ни в какую сторону ей надо стрелку не написала. хотя для чего это ей надо? прокуковала и довольна.
21:02:55 26-02-2024
Гость (18:52:05 26-02-2024) Убрали дополнительную секцию для движения с Балтийской на По... Типичный колхозанин, не знающий города и дорожной ситуации. Уматывай в свою хацапетовку.
05:22:59 27-02-2024
Гость (21:02:55 26-02-2024) Типичный колхозанин, не знающий города и дорожной ситуации. ... а вот и вконтактышка отписалась или описалась.
06:08:44 27-02-2024
Гость (05:22:59 27-02-2024) а вот и вконтактышка отписалась или описалась.... Обратно в село. С другими бабульками коровам хвосты крутить, да в одноклассниках открытки слать друг другу. Живой пример, что колхоз вывезти нельзя.
06:36:04 27-02-2024
Гость (06:08:44 27-02-2024) Обратно в село. С другими бабульками коровам хвосты крутить,... привет , вконтактышка Оля. так тебе куда стрелку то надо повесить? налево, направо, со стороны Шумаковва или от Сиреневой? хотя тебе ее лучше на шею повесить вместе с зеленой допсекцией светофора. будешь ехать куда хочешь. p.s. зови подружек вконтактышек, а то мало минусов.