Жительница Барнаула приютила в квартире около ста кошек
Горожане не могут найти управу на соседку
13 июля 2024, 22:11, ИА Амител
В одном из домов Научного Городка жительница самовольно устроила в своей квартире приют для бездомных кошек, сообщают "Вести Алтай".
По словам соседей, в квартире женщины сейчас проживает около ста животных. За последние три года люди неоднократно обращались в различные инстанции, но ожидаемого результата это не принесло.
В январе суд Ленинского района не признал квартиру приютом, но обязал хозяйку навести порядок и избавить дом от неприятного запаха. Однако, со слов жильцов, ничего не изменилось. Сама кошатница на диалог не идет.
Отмечается также, что сотрудники Роспотребнадзора дважды приезжали взять пробы воздуха в доме на содержание аммиака. А к самой женщине наведывались и инспекторы ветеринарии, но их она к себе не пустила.
22:23:46 13-07-2024
Ну это они у нее уже в квартире так расплодились. Дешевле было их подобрать и стерилизовать, чем теперь всю эту толпу теперь кормить.
11:09:44 14-07-2024
Гость (22:23:46 13-07-2024) Ну это они у нее уже в квартире так расплодились. Дешевле бы... лично были свидетелем? Все кошки стерилизованы. сначала жители ей подкидывали животных все эти годы, а теперь жалуются. Я достоверно знаю, что не разводит она их.
23:17:01 13-07-2024
Милонову конечно респект и уважуха.
Но тут он как-то чего-то не того.
Вот прям надо жеж.
08:41:46 14-07-2024
Эту дуру лечить надо. Хотя не поможет.
09:47:27 14-07-2024
Ну так же, как и голубей кормят. В сквере - Красноармейский - Молодёжная ни на одну скамейку сесть невозможно , всё обоср.....но голубями и они стаями кружат над головой. А люди всё кормят и кормят. На Соце. где памятник Цою, такая же ситуация. Дети и бабки приходят с мешками крупы и разбрасывают там. Это уже целое бедствие, но наш народ не понимает. Сами - то они там не отдыхают
10:27:02 14-07-2024
В СССР ее бы принудительно лечили, ей кажется что она спасает животных, а на самом деле она создала тюрьму для животных, им в таком количестве проживать в квартире плохо, ее можно привлечь за жестокое обращение с животными, 100 кошкам надо создать условия для проживания, а не запирать их в квартире.
10:49:32 14-07-2024
Представляю, какая там вонь! Точно, хозяйку притона лечить надо.
12:26:38 14-07-2024
Гость (10:49:32 14-07-2024) Представляю, какая там вонь! Точно, хозяйку притона лечить н... От людей бывает еще больше смрада.
11:10:59 14-07-2024
Явное психическое отклонение. Сочувствие соседям, жить им, особенно зимой, невыносимо. Неужто и в этом случае власть проявит свою импотенцию?
11:13:58 14-07-2024
амик, как всегда, размещает информацию по принципу "кто то что то сказал". Роспотребнадзор если проверял, результаты замеров опубликуйте? Значит все в норме.
12:25:13 14-07-2024
Гость (11:13:58 14-07-2024) амик, как всегда, размещает информацию по принципу "кто то ч... Вот именно! Кто посчитал , сколько у нее кошек? Явно в пять раз увеличили численность.
11:21:10 14-07-2024
Женщина эта их не разводит. Кто то поигрался и выкинул животных, много покалеченных людьми, а человек не смог пройти мимо. Она их стерилизует и вакцинирует. Какой теперь выход из ситуации? Предлагаю властям помочь этой женщине организовать приют официальный, выделить помещение. И соседи страдать не будут, и по человечески проблема решится.
12:01:14 14-07-2024
Гость (11:21:10 14-07-2024) Женщина эта их не разводит. Кто то поигрался и выкинул живот... а что минусуете, не устраивает вариант решения проблемы? предложите свой, или вам крови хочется? Ну тогда к психиатру.
12:18:47 14-07-2024
Гость (11:21:10 14-07-2024) Женщина эта их не разводит. Кто то поигрался и выкинул живот... предлагаете выселить чтобы соседи от вони не страдали?
в тальменку можно.
12:32:22 14-07-2024
Гость (11:21:10 14-07-2024) Женщина эта их не разводит. Кто то поигрался и выкинул живот... Напротив садоводство Обь , люди заводят , а осенью бросают котеек. Хорошо, что есть люди, готовые помочь животным.
И, конечно, у нее их не сотня. Соседи явно завысили численность, чтобы ситуацию накрутить...
13:01:07 14-07-2024
Гость (11:21:10 14-07-2024) Женщина эта их не разводит. Кто то поигрался и выкинул живот... Действительно, власти могли бы помочь организовать приют, поскольку уже есть контингент животных стерилизованных и вакцинированных. Найдите помещение и оплачивайте, если эта женщина согласна работать там с кошками. Думаю, Буевич посодействует лично, она же была инициатором увеличения финансовой помощи приютам.
14:37:19 14-07-2024
Гость (11:21:10 14-07-2024) Женщина эта их не разводит. Кто то поигрался и выкинул живот... Бабку в дурку, кошек в подвалы многоэтажек крыс ловить
15:01:22 14-07-2024
Гость (14:37:19 14-07-2024) Бабку в дурку, кошек в подвалы многоэтажек крыс ловить... Но только после вас - проверить же надо действенность вашего предложения)
15:14:54 14-07-2024
Другой вариант - в дурку бабку и тебя. Ежели тебя выпустят - кошек тебе
16:04:55 14-07-2024
Гость (15:14:54 14-07-2024) Другой вариант - в дурку бабку и тебя. Ежели тебя выпустят -... Самый правильный вариант - Глава городской Думы Буевич окажет сожействие созданию приюта, а каждый депутат Гордумы предоставит по мешочку наполнителя для лотков, тогда все увидят, что народные избранники заботятся о животном мире и экологии.
16:41:15 14-07-2024
Смотрите, кошки стерилизованы и вакцинированы, теперь их надо маркировать. На лето сдавать в аренду дачникам, чтобы боролись в садах с мышами. Потом по завершению сезона кошек возвращают в приют, получают справку, что животное не выкинули . Кстати, на улицах Барнаула давно не видно бездомных кошек, что плюс.
11:37:48 15-07-2024
У нас в бойлерной банда года 2 живет, неделю назад новый приплод еще объявился.
12:12:25 15-07-2024
Бедные соседи. И как бороться с зоошизой. Они же реально считают что какую-то пользу делают. Тут не на приют скидываться, а на психотерапию.
14:03:16 15-07-2024
Отмечу, я не вижу бродячих котов в городе, возможно, благодаря энтузиастам, держащим множество зверюшек у себя дома. В Барнауле не одна такая квартира с обилием кошек и соседями, обращающимися в полицию по поводу нежелательного кошачьего присутствия. Почему бы не создать на основе этих домашних приютов муниципальный, переселить кошачий контингент из квартир в него, хозяев привлечь к работе с питомцами, если они так любят котиков и умеют с ними обходиться. В противовес «Ласке», где, как нам здесь рассказывали комментаторы, торгуют котами, отловили домашнего и продали хозяину за 2500р! Может, люди бы забирали животных «в добрые руки», но, похоже, животных не отдают бесплатно, потому что на каждого питомца ласочникам дают финансирование, меньше бездомных зверей в питомнике – меньше денег!