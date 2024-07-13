Жительница Барнаула приютила в квартире около ста кошек

Горожане не могут найти управу на соседку

13 июля 2024, 22:11, ИА Амител

Дом, в котором живет кошатница / Кадр из видео: "Вести Алтай"

В одном из домов Научного Городка жительница самовольно устроила в своей квартире приют для бездомных кошек, сообщают "Вести Алтай".

По словам соседей, в квартире женщины сейчас проживает около ста животных. За последние три года люди неоднократно обращались в различные инстанции, но ожидаемого результата это не принесло.

В январе суд Ленинского района не признал квартиру приютом, но обязал хозяйку навести порядок и избавить дом от неприятного запаха. Однако, со слов жильцов, ничего не изменилось. Сама кошатница на диалог не идет.

Отмечается также, что сотрудники Роспотребнадзора дважды приезжали взять пробы воздуха в доме на содержание аммиака. А к самой женщине наведывались и инспекторы ветеринарии, но их она к себе не пустила.