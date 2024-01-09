Жительница Барнаула рассказала о нападении стаи собак
По словам горожанки, спастись ей удалось только потому, что животные отвлеклись
09 января 2024, 10:35, ИА Амител
Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что на нее напали три бродячие собаки. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Нападение произошло на участке между улицами Малахова и Эмилии Алексеевой. По словам горожанки, в момент нападения происходящее увидел человек, проходивший мимо. Он оценил ситуацию, развернулся и ушел, оставив ее без помощи.
Женщина добавила, что бросила в сторону пакет, на который животные отвлеклись. Пока они раздирали содержимое, ей удалось скрыться.
"Одна из собак начала трепать рабочую одежду, вторая сожрала цветок, а третья начала есть пластиковый контейнер. Да-да, именно есть пластиковый контейнер. Боюсь представить, каким лакомым завтраком для них оказалась я", – написала пострадавшая.
Горожанка предупредила о том, что собаки агрессивные и могут нападать на прохожих и дальше.
10:52:42 09-01-2024
зоошиза скажет что женщина виновата
10:58:30 09-01-2024
Одна из собак начала трепать рабочую одежду, вторая сожрала цветок, а третья начала есть пластиковый контейнер. Да-да, именно есть---- так было страшно, что даже посмотрела, что они делают с ее пакетом)
11:00:23 09-01-2024
Ей бы сценарии к фильмам ужасов попробовать писАть😞
11:07:16 09-01-2024
Гость (11:00:23 09-01-2024) Ей бы сценарии к фильмам ужасов попробовать писАть😞... Тебе бы полезным чем попробовать заняться, чем гадить в комментах...
11:19:43 09-01-2024
чем гадить в комментах...---- то есть, эта история и вам не показалась такой ужасной?😁 человек, который действительно испугался, уж точно не будет разглядывать, что сделала с его пакетом первая собака, вторая собака и даже третья!!!😁
11:25:55 09-01-2024
надо было тетке в пакет стопку водки вылить и все. ни одна псина не подошла бы
11:32:28 09-01-2024
надо было тетке в пакет стопку водки вылить---- или не в пакет, и не одну)) ни одной псины бы не заметила😀
11:57:17 09-01-2024
Гость (11:19:43 09-01-2024) чем гадить в комментах...---- то есть, эта история и вам не... Зайдите на сайт МЧС и почитайте рекомендации, что делать при встрече с бродячими собаками. Вот удивитесь, но уходить от стаи, которая отвлеклась на что-то (в данном случае на пакет) нужно спокойно (!), ни в коем случае не бегом (!) и желательно не поворачиваясь к собакам спиной (!). То есть кинуть им что-то и отступать, не делая резких движений и постоянно держа опасность в поле зрения. В такой ситуации как рази разглядишь все, что собаки делают. А с визгом пускаться наутек - лучший способ спровоцировать на новое нападение. Молодец женщина, не потеряла голову и все сделала как надо.
12:27:58 09-01-2024
Гость (11:57:17 09-01-2024) Зайдите на сайт МЧС и почитайте рекомендации, что делать при... Зайдите на сайт МЧС и прочитайте рекомендации---вот это защита государством СВОИХ граждан,все что можно сказать по этой теме
12:04:56 09-01-2024
Отстреливать псин, да и всё. Свой патронный завод, чего церемониться?
12:05:44 09-01-2024
Одно время не было собак у базы на Космонавтов. Но сердобольные тетушки с кружкой-побирушкой опять развели там кобелей! Чего домой их себе не заберут? И сколько можно это побирушничество на кастрацию и на корм терпеть?
12:38:26 09-01-2024
Очень много агрессивных стай по всему городу на меня районе Ядринцева и Социалистического нападали несколько раз
19:15:11 09-01-2024
Гость (12:38:26 09-01-2024) Очень много агрессивных стай по всему городу на меня районе... Ядринцева и Соцпроспект две параллельные улицы, они не пересекаются и довольно далеко друг от друга.
09:41:30 10-01-2024
Гость (19:15:11 09-01-2024) Ядринцева и Соцпроспект две параллельные улицы, они не перес... Есть большая стая в районе стройки у Ядринцева/Партизанская, есть большая стая в квартале многоэтажек Ядринцева/Чкалова как идти в сторону Красноармейского и есть 2 стаи на пересечении Соца/Чклаова и Соца/Гоголя и в районе трамвайного кольца в самом начале Соца то же дикие ходят
14:54:56 09-01-2024
Хотелось бы ,чтобы власти как-то комментировали происходящее. Или те,кто отвечает за данный вопрос.
16:22:24 09-01-2024
.. я, пожалуй, всё-таки начну носить с собой выкидной ножичек... а то ведь никто и не поможет. Ну а Дряблого проблемы индейцев не волнуют, ему строиться надо.
16:52:28 09-01-2024
В горном приняли закон, который разрешает усыплять бездомных собак, а мы ждем пока кого-нибудь "сожрут" и будем говорить, что люди сами виноваты... сталкивался с проблемой бродячих собак около своего дома. ответственные службы сказали, что могут поймать, отмыть, подлечить и через 21 день выпустить там где поймали. на этом их полномочия ВСЁ... так что ходит и оглядывайтесь чтобы вас не сожрали