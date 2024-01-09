Жительница Барнаула рассказала о нападении стаи собак

По словам горожанки, спастись ей удалось только потому, что животные отвлеклись

09 января 2024, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что на нее напали три бродячие собаки. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Нападение произошло на участке между улицами Малахова и Эмилии Алексеевой. По словам горожанки, в момент нападения происходящее увидел человек, проходивший мимо. Он оценил ситуацию, развернулся и ушел, оставив ее без помощи.

Женщина добавила, что бросила в сторону пакет, на который животные отвлеклись. Пока они раздирали содержимое, ей удалось скрыться.



"Одна из собак начала трепать рабочую одежду, вторая сожрала цветок, а третья начала есть пластиковый контейнер. Да-да, именно есть пластиковый контейнер. Боюсь представить, каким лакомым завтраком для них оказалась я", – написала пострадавшая.

Горожанка предупредила о том, что собаки агрессивные и могут нападать на прохожих и дальше.