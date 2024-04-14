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Жительница Барнаула сбила собаку и скрылась

По словам очевидцев, женщина просто посмотрела на пострадавшее животное и не попыталась помочь

14 апреля 2024, 17:55, ИА Амител

Кадр из видео, снятого очевидцем / "В курсе 22"
Кадр из видео, снятого очевидцем / "В курсе 22"

Жительница Барнаула на иномарке сбила собаку. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "В курсе 22".

По словам сообщения, водитель кроссовера наехала на животное, посмотрела на него, но даже не попыталась помочь и уехала с места происшествия.

"Неслась, как в одно место ужаленная. Остановилась, посмотрела и свалила", – написал автор.

О состоянии собаки информации нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 22

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Гость

18:06:16 14-04-2024

Что делала собака на поездной части?

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Жора

22:48:48 14-04-2024

Гость (18:06:16 14-04-2024) Что делала собака на поездной части?... неслась на кроссовере. Другая несколько дней назад на Попова девочку сбила и скрылась.

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Гость

14:43:02 15-04-2024

Жора (22:48:48 14-04-2024) неслась на кроссовере. Другая несколько дней назад на Попова... Разве вы не видите разницу человеческой жизни и жизни животного?

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Олег

18:24:16 14-04-2024

О состоянии собаки информации нет- нет оснований возбуждаться.

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Гость

18:46:25 14-04-2024

Всё правильно сделала. Если собака домашняя - чего не на поводке, если бродячая - так их не должно быть в городе.

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Гость

19:35:00 14-04-2024

Если нет дополнительных ограничений, по городу можно развивать скорость до 79 км/ч.

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Ник

20:34:28 14-04-2024

Собака без хозяина... Чего надо от водителя? Держите своих питомцев дома... Народилось защитников... Идите на СВО и там защищайте Родину!

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Костя

22:14:03 14-04-2024

В какое место ужаленная интересно?

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Айти

23:32:38 14-04-2024

Задолбали с этими собаками! Совсем уже ку-ку. В СССР их отстреливали и не парились, а сейчас в угоду производителям кормов развели псарню, ступить некуда. Детей загрызают эти твари и никто ответственности не несет. Сбила и сбила. А что она должна была сделать?

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Гость

06:37:17 15-04-2024

Айти (23:32:38 14-04-2024) Задолбали с этими собаками! Совсем уже ку-ку. В СССР их отст... найти хозяина и предъявить за ремонт машины..

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Гость

09:05:34 15-04-2024

Айти (23:32:38 14-04-2024) Задолбали с этими собаками! Совсем уже ку-ку. В СССР их отст... Вообще-то это ДТП так-то... оставление места ДТП влечёт за собой лишение прав... если есть желание у автора - может синициировать, тут грамотно подать информацию, чтобы адвокатики дамочки остались не удел... сегодня собаку сбила, а завтра человека

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Гость

14:46:30 15-04-2024

Гость (09:05:34 15-04-2024) Вообще-то это ДТП так-то... оставление места ДТП влечёт за с... Сегодня носит Адидас - а завтра Родину продаст.

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Гость

06:30:12 15-04-2024

Ну сбила и сбила. В правилах нет такого, чтобы к собакам подходить. Жалко, но город и так превращён в псарню какую-то.

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Гость

08:42:51 15-04-2024

Во новость то!?, А ну налитай вчерась на пересечении Шукшина/Юрина двух голубей РАЗДАВИЛИ, даже не остановились не посмотрели, как Вам!?

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гость

08:50:13 15-04-2024

сбить собаку - очень плохая примета

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Гость

14:49:19 15-04-2024

гость (08:50:13 15-04-2024) сбить собаку - очень плохая примета... Конечно плохая, если кого то сбила значит не внимательна за рулем. А это к беде может привести.

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Гость

09:07:58 15-04-2024

Цитата: Поскольку наезд на животное признается ДТП, то оставлять место происшествия водитель не имеет права. В противном случае ему согласно части 2 статьи 12.27 КоАП грозит «лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток». Так что есть все шансы пустить дамочку пешком гулять

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Гость

09:13:28 15-04-2024

Любой сбитый представитель фауны приравнивается к причинению ущерба имуществу постороннего лица. Если рассматривать ситуации со сбитыми домашними животными, то тут все предельно ясно – водителю придется возмещать убытки владельцу питомца.

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Гость

09:24:13 15-04-2024

Гость (09:13:28 15-04-2024) Любой сбитый представитель фауны приравнивается к причинению... а зачем питомец без поводка по дороге шастал?

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Гость

09:51:30 15-04-2024

А что потом с собакой сделали очевидцы? Отвезли в клинику или в корейскую кухню?

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гостья

09:56:59 15-04-2024

бред какой...хозяина надо оштрафовать за создание аварийной ситуации

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Гость

16:04:51 15-04-2024

я видел
собаку
ее потом кошки разорвали о ха ха ха ха

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