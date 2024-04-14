Жительница Барнаула сбила собаку и скрылась

По словам очевидцев, женщина просто посмотрела на пострадавшее животное и не попыталась помочь

14 апреля 2024, 17:55, ИА Амител

Кадр из видео, снятого очевидцем / "В курсе 22"

Жительница Барнаула на иномарке сбила собаку. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "В курсе 22".

По словам сообщения, водитель кроссовера наехала на животное, посмотрела на него, но даже не попыталась помочь и уехала с места происшествия.

"Неслась, как в одно место ужаленная. Остановилась, посмотрела и свалила", – написал автор.

О состоянии собаки информации нет.