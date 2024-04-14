Жительница Барнаула сбила собаку и скрылась
По словам очевидцев, женщина просто посмотрела на пострадавшее животное и не попыталась помочь
14 апреля 2024, 17:55, ИА Амител
Кадр из видео, снятого очевидцем / "В курсе 22"
Жительница Барнаула на иномарке сбила собаку. Об этом сообщили очевидцы в сообществе "В курсе 22".
По словам сообщения, водитель кроссовера наехала на животное, посмотрела на него, но даже не попыталась помочь и уехала с места происшествия.
"Неслась, как в одно место ужаленная. Остановилась, посмотрела и свалила", – написал автор.
О состоянии собаки информации нет.
18:06:16 14-04-2024
Что делала собака на поездной части?
22:48:48 14-04-2024
Гость (18:06:16 14-04-2024) Что делала собака на поездной части?... неслась на кроссовере. Другая несколько дней назад на Попова девочку сбила и скрылась.
14:43:02 15-04-2024
Жора (22:48:48 14-04-2024) неслась на кроссовере. Другая несколько дней назад на Попова... Разве вы не видите разницу человеческой жизни и жизни животного?
18:24:16 14-04-2024
О состоянии собаки информации нет- нет оснований возбуждаться.
18:46:25 14-04-2024
Всё правильно сделала. Если собака домашняя - чего не на поводке, если бродячая - так их не должно быть в городе.
19:35:00 14-04-2024
Если нет дополнительных ограничений, по городу можно развивать скорость до 79 км/ч.
20:34:28 14-04-2024
Собака без хозяина... Чего надо от водителя? Держите своих питомцев дома... Народилось защитников... Идите на СВО и там защищайте Родину!
22:14:03 14-04-2024
В какое место ужаленная интересно?
23:32:38 14-04-2024
Задолбали с этими собаками! Совсем уже ку-ку. В СССР их отстреливали и не парились, а сейчас в угоду производителям кормов развели псарню, ступить некуда. Детей загрызают эти твари и никто ответственности не несет. Сбила и сбила. А что она должна была сделать?
06:37:17 15-04-2024
Айти (23:32:38 14-04-2024) Задолбали с этими собаками! Совсем уже ку-ку. В СССР их отст... найти хозяина и предъявить за ремонт машины..
09:05:34 15-04-2024
Айти (23:32:38 14-04-2024) Задолбали с этими собаками! Совсем уже ку-ку. В СССР их отст... Вообще-то это ДТП так-то... оставление места ДТП влечёт за собой лишение прав... если есть желание у автора - может синициировать, тут грамотно подать информацию, чтобы адвокатики дамочки остались не удел... сегодня собаку сбила, а завтра человека
14:46:30 15-04-2024
Гость (09:05:34 15-04-2024) Вообще-то это ДТП так-то... оставление места ДТП влечёт за с... Сегодня носит Адидас - а завтра Родину продаст.
06:30:12 15-04-2024
Ну сбила и сбила. В правилах нет такого, чтобы к собакам подходить. Жалко, но город и так превращён в псарню какую-то.
08:42:51 15-04-2024
Во новость то!?, А ну налитай вчерась на пересечении Шукшина/Юрина двух голубей РАЗДАВИЛИ, даже не остановились не посмотрели, как Вам!?
08:50:13 15-04-2024
сбить собаку - очень плохая примета
14:49:19 15-04-2024
гость (08:50:13 15-04-2024) сбить собаку - очень плохая примета... Конечно плохая, если кого то сбила значит не внимательна за рулем. А это к беде может привести.
09:07:58 15-04-2024
Цитата: Поскольку наезд на животное признается ДТП, то оставлять место происшествия водитель не имеет права. В противном случае ему согласно части 2 статьи 12.27 КоАП грозит «лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток». Так что есть все шансы пустить дамочку пешком гулять
09:13:28 15-04-2024
Любой сбитый представитель фауны приравнивается к причинению ущерба имуществу постороннего лица. Если рассматривать ситуации со сбитыми домашними животными, то тут все предельно ясно – водителю придется возмещать убытки владельцу питомца.
09:24:13 15-04-2024
Гость (09:13:28 15-04-2024) Любой сбитый представитель фауны приравнивается к причинению... а зачем питомец без поводка по дороге шастал?
09:51:30 15-04-2024
А что потом с собакой сделали очевидцы? Отвезли в клинику или в корейскую кухню?
09:56:59 15-04-2024
бред какой...хозяина надо оштрафовать за создание аварийной ситуации
16:04:51 15-04-2024
я видел
собаку
ее потом кошки разорвали о ха ха ха ха