Жительница Барнаула стала "Красавицей России – 2025" на международном конкурсе в Москве

Участие стало увлекательным путешествием в мир моды и красоты, которое позволило взглянуть на себя другую и вдохновило на новые свершения

16 мая 2025, 13:00, ИА Амител

Татьяна Амосова / Фото из личного архива победительницы

54-летняя жительница Барнаула Татьяна Амосова стала обладательницей титула "Красавица России – 2025" в категории Brilliant* на международном конкурсе "Мировая Модель". Он прошел с 2 по 4 мая на сцене столичного киноконцертного зала "Октябрь" на Новом Арбате и собрал почти 200 конкурсанток из разных городов и стран. Новую обладательницу титула награждали стилист Сергей Зверев, организатор конкурса Руслан Бернес и шоумен Анатолий Надратовский ­– все трое входили в состав звездного жюри.

Путь к московской сцене

Месяцем ранее, 28 марта, Татьяна Амосова стала "Гранд Миссис Барнаула – 2025" на городском конкурсе, организованном модельным агентством Татьяны Жилиной. Победа в Барнауле дала билет в Москву и добавила драйва и интереса к жизни, рассказала женщина в беседе с amic.ru.

На конкурсе Татьяну поддерживала ее семья, в том числе четырехлетняя внучка Вероника, которая также мечтает выступать на большой сцене.

"Моей самой большой поддержкой и опорой в жизни всегда была семья. Я надеюсь стать примером для внучки и показать ей, что в жизни возможно все", ­– признается Татьяна.

Несмотря на то, что раньше она не выступала на сцене и не считала себя творческой, участие в конкурсах стало новым этапом жизни, который окрылил и подарил возможности для самовыражения и вдохновения других людей.

"Если мне удастся своим примером побудить хоть пару женщин сделать то, что они давно хотят, но боятся или думают, что им уже поздно, – значит, все было не зря", – добавила она.

Татьяна Амосова / Фото из личного архива победительницы

Женщина, которая не боится меняться

Татьяна Амосова – экономист с большим опытом работы в финансовой сфере. Она была ревизором Росфиннадзора, руководила финансовым отделением учебного центра МЧС России. За службу Татьяну наградили грамотами и медалью МЧС России. Сейчас победительница продолжает карьеру в крупной российской компании по производству мебели.

При этом леди-бриллиант никогда не останавливается в развитии. Она обучается в международной школе Дизайна Человека, занимается танцевальным спортом и в модельном агентстве. Особое место в ее жизни занимает волонтерство – Татьяна помогает детским домам, участвует в сборах средств на протезы детям, оказывает поддержку участникам СВО.

Фокус – забота о планете

Татьяна ценит порядок и чистоту – как в собственном доме, так и в родном городе. Сейчас она планирует стать частью экологического проекта, где могла бы применить свой жизненный опыт и энергию во благо окружающей среды.

Татьяна Амосова открыта к сотрудничеству и приглашениям со стороны экологических движений Барнаула и Алтайского края.

*Brilliant ("Бриллиант")