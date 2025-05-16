Жительница Барнаула стала "Красавицей России – 2025" на международном конкурсе в Москве
Участие стало увлекательным путешествием в мир моды и красоты, которое позволило взглянуть на себя другую и вдохновило на новые свершения
16 мая 2025, 13:00, ИА Амител
54-летняя жительница Барнаула Татьяна Амосова стала обладательницей титула "Красавица России – 2025" в категории Brilliant* на международном конкурсе "Мировая Модель". Он прошел с 2 по 4 мая на сцене столичного киноконцертного зала "Октябрь" на Новом Арбате и собрал почти 200 конкурсанток из разных городов и стран. Новую обладательницу титула награждали стилист Сергей Зверев, организатор конкурса Руслан Бернес и шоумен Анатолий Надратовский – все трое входили в состав звездного жюри.
Путь к московской сцене
Месяцем ранее, 28 марта, Татьяна Амосова стала "Гранд Миссис Барнаула – 2025" на городском конкурсе, организованном модельным агентством Татьяны Жилиной. Победа в Барнауле дала билет в Москву и добавила драйва и интереса к жизни, рассказала женщина в беседе с amic.ru.
На конкурсе Татьяну поддерживала ее семья, в том числе четырехлетняя внучка Вероника, которая также мечтает выступать на большой сцене.
"Моей самой большой поддержкой и опорой в жизни всегда была семья. Я надеюсь стать примером для внучки и показать ей, что в жизни возможно все", – признается Татьяна.
Несмотря на то, что раньше она не выступала на сцене и не считала себя творческой, участие в конкурсах стало новым этапом жизни, который окрылил и подарил возможности для самовыражения и вдохновения других людей.
"Если мне удастся своим примером побудить хоть пару женщин сделать то, что они давно хотят, но боятся или думают, что им уже поздно, – значит, все было не зря", – добавила она.
Женщина, которая не боится меняться
Татьяна Амосова – экономист с большим опытом работы в финансовой сфере. Она была ревизором Росфиннадзора, руководила финансовым отделением учебного центра МЧС России. За службу Татьяну наградили грамотами и медалью МЧС России. Сейчас победительница продолжает карьеру в крупной российской компании по производству мебели.
При этом леди-бриллиант никогда не останавливается в развитии. Она обучается в международной школе Дизайна Человека, занимается танцевальным спортом и в модельном агентстве. Особое место в ее жизни занимает волонтерство – Татьяна помогает детским домам, участвует в сборах средств на протезы детям, оказывает поддержку участникам СВО.
Фокус – забота о планете
Татьяна ценит порядок и чистоту – как в собственном доме, так и в родном городе. Сейчас она планирует стать частью экологического проекта, где могла бы применить свой жизненный опыт и энергию во благо окружающей среды.
Татьяна Амосова открыта к сотрудничеству и приглашениям со стороны экологических движений Барнаула и Алтайского края.
*Brilliant ("Бриллиант")
13:11:30 16-05-2025
рядом со Зверевым идеально смотрится.
13:11:36 16-05-2025
там после милфы-то какая возрастная стадия идет?
13:37:15 16-05-2025
Гость (13:11:36 16-05-2025) там после милфы-то какая возрастная стадия идет?... грандмилф
13:12:57 16-05-2025
Мои поздравления от души, всех благ земных.
13:19:35 16-05-2025
Вот эти все мисс и миссис - это что-то не наше совершенно. Не было на Руси мисс и миссис.
Пишите прямо: Бабушка-2025.
13:56:36 16-05-2025
= (13:19:35 16-05-2025) Вот эти все мисс и миссис - это что-то не наше совершенно. Н... Кстати, 2025 год еще в разгаре, мож до конца года еще "краше" бабуля найдется?)) Поторопились, однако...
13:33:06 16-05-2025
Татьяну поддержу! Молодец! С учётом возраста и наличия внучки Татьяна в прекрасной физической форме! Стройна! Мила! Не гонится за эффектом от уколов красоты, значит, ещё и умна!
22:45:24 16-05-2025
Гость (13:33:06 16-05-2025) Татьяну поддержу! Молодец! С учётом возраста и наличия внучк... Женатая?
13:33:40 16-05-2025
бабулечка
13:54:21 16-05-2025
Она в первую очередь женщина, а не соц роль бабушка. Так может уже пора и в России женщинам ухаживать за собой, становиться женственными миссис и мисс, а не бабушками выглядеть и чувствовать себя в 50 и по старинке отправлять себя на пенсию.
13:58:54 16-05-2025
Молодэс!)))
14:11:57 16-05-2025
Сразу видно - модель человека
14:31:36 16-05-2025
Гость (14:11:57 16-05-2025) Сразу видно - модель человека... это вы остальных конкурсанток не видли.
15:10:07 16-05-2025
Musik (14:31:36 16-05-2025) это вы остальных конкурсанток не видли.... Мусика на конкурс
15:35:29 16-05-2025
Гость (15:10:07 16-05-2025) Мусика на конкурс... В конкурсах красоты должны участвовать красавицы, а не все, что захочет)
16:46:34 16-05-2025
Гость (15:35:29 16-05-2025) В конкурсах красоты должны участвовать красавицы, а не все, ... Я всех побежду.
17:22:09 16-05-2025
А мне понравилась.Приятная,подтянутая,естественная
07:10:48 17-05-2025
Здорово! Красивая и умная женщина из Барнаула! Мои поздравления! А гадости пишут глупые завистники!
18:48:39 17-05-2025
Наверное это осталась последняя красавица в России, остальные закончились
22:11:42 17-05-2025
Умница. Рада за неё
10:30:02 18-05-2025
Как успевает все совмещать и карьера, и дом, и фитнесс, и волонтерство, и в конкурсах участвовать?
11:50:00 18-05-2025
Что то из простых, кто полы моет или посуду не нашли красавиц, есть на много красивее женщины!!!
12:52:42 18-05-2025
Очень красива! Подтянутая, открытая улыбка, красивые глаза, царственная осанка, энергичная, активная жизненная позиция! Настоящая русская современная женщина! Искренне восхищена!
23:35:37 21-05-2025
Господи, сидят на диване и ещё смеют говорить что есть красивее. Да вы свою пятую точку оторвите и хоть что то подобное попробуйте сделать. В 54 как минимум не с заплывшем лицом, в рваном халате будьте, а потом комментируйте.