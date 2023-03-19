Жительница Барнаула, весившая 17 кг, показала, как она выглядит сейчас

К своему 31-му дню рождения у девушки даже появились щечки

19 марта 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: Кристина Корягина / соцсети

Кристина Корягина из Барнаула, которая стала известной после участия в ряде телешоу, рассказала, как она изменилась со временем.

О девушке стало известно из-за её недуга – анорексии. В определённый момент вес Кристины составлял всего 17 килограммов. Для того чтобы помочь ей в лечении, девушку вызывали на различные телешоу.

Накануне уроженка Барнаула отпраздновала свой 31-й день рождения и опубликовала фотографию в соцсетях. Она стала набирать вес, а там, где были впадины, начали появляться щёчки.