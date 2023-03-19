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Жительница Барнаула, весившая 17 кг, показала, как она выглядит сейчас

К своему 31-му дню рождения у девушки даже появились щечки

19 марта 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: Кристина Корягина / соцсети
Фото: Кристина Корягина / соцсети

Кристина Корягина из Барнаула, которая стала известной после участия в ряде телешоу, рассказала, как она изменилась со временем.

О девушке стало известно из-за её недуга – анорексии. В определённый момент вес Кристины составлял всего 17 килограммов. Для того чтобы помочь ей в лечении, девушку вызывали на различные телешоу.

Накануне уроженка Барнаула отпраздновала свой 31-й день рождения и опубликовала фотографию в соцсетях. Она стала набирать вес, а там, где были впадины, начали появляться щёчки.

Комментарии 5

  • Ой мамочки...бедная девочка... здорово, что ей лучше! надеюсь, что сможет выкарабкаться.
    19 марта, Гость   Ответить
  • Сейчас она гораздо интересна, а не тот ужас , что был раньше!
    19 марта, Гость   Ответить
  • всей семьей переживаем....жалко девочку, ничего в голову не идет, наконец то пошла на поправку, постоянно мысли только о ней
    19 марта, Гость   Ответить
  • Здесь в первую очередь надо голову лечить(без всякого сарказма).Видел передачу про неё.Там одна энергичная тётя из какой-то организации сказала: "А вы дайте нам на несколько дней и мы её вылечим".Надо полагать там что-то принудительное.Это как котёнка тыкают мордочкой в блюдце с молоком,он упирается шеей и лапками,потом распробует и вроде ничего...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Какая она оказывается хорошенькая
    20 марта, Гость   Ответить
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