Жительница Барнаула, весившая 17 кг, показала, как она выглядит сейчас
К своему 31-му дню рождения у девушки даже появились щечки
19 марта 2023, 12:16, ИА Амител
Фото: Кристина Корягина / соцсети
Кристина Корягина из Барнаула, которая стала известной после участия в ряде телешоу, рассказала, как она изменилась со временем.
О девушке стало известно из-за её недуга – анорексии. В определённый момент вес Кристины составлял всего 17 килограммов. Для того чтобы помочь ей в лечении, девушку вызывали на различные телешоу.
Накануне уроженка Барнаула отпраздновала свой 31-й день рождения и опубликовала фотографию в соцсетях. Она стала набирать вес, а там, где были впадины, начали появляться щёчки.
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