Жительница Бийска обогатила мошенников в надежде продать телефон

Возбуждено уголовное дело

11 января 2025, 15:59, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Жительница Бийска хотела продать телефон по низкой цене и нарвалась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина 1990 года рождения разместила в Сети объявление о продаже гаджета за 11 тысяч рублей. Вскоре ей в мессенджере написал незнакомец, уведомив о том, что оплатил товар. При этом денег горожанка не получала.

"Злоумышленник сбросил ей ссылку, по которой якобы было необходимо перейти для поступления денежных средств за товар. Пройдя по данной ссылке, бийчанка ввела номер своей банковской карты, после чего произошло списание денежных средств", – рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.