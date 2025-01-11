Жительница Бийска обогатила мошенников в надежде продать телефон
Возбуждено уголовное дело
11 января 2025, 15:59, ИА Амител
Российские деньги / Фото: amic.ru
Жительница Бийска хотела продать телефон по низкой цене и нарвалась на мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина 1990 года рождения разместила в Сети объявление о продаже гаджета за 11 тысяч рублей. Вскоре ей в мессенджере написал незнакомец, уведомив о том, что оплатил товар. При этом денег горожанка не получала.
"Злоумышленник сбросил ей ссылку, по которой якобы было необходимо перейти для поступления денежных средств за товар. Пройдя по данной ссылке, бийчанка ввела номер своей банковской карты, после чего произошло списание денежных средств", – рассказали в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.
16:53:38 11-01-2025
Надо деньги требовать налом. Я продавала шкаф на авито. Позвонил мужчина и предложил перевести деньги на карту и переправить шкаф в Москву. Вот тут я и поняла, что это мошенник. Кто сейчас будет шкаф покупать в Барнауле, чтобы переправить в Москву? Ответила ему, что приходите лично, давайте деньги налом и забирайте. Бросил трубку
17:34:08 11-01-2025
Гость (16:53:38 11-01-2025) Надо деньги требовать налом. Я продавала шкаф на авито. Позв... на Авито вполне безопасные сделки, если переводить деньги через сам сервис. вообще ни разу проблем не было.
19:22:56 11-01-2025
Гость (16:53:38 11-01-2025) Надо деньги требовать налом. Я продавала шкаф на авито. Позв... Часто пользуюсь Авито и продаю и покупаю с Авито доставкой, мошенники там сразу палятся.
17:35:51 11-01-2025
34 годика всего ... рановато для возрастных изменений головного мозга. наверное, сразу такой родилась.
21:56:50 11-01-2025
Элен без ребят (17:35:51 11-01-2025) 34 годика всего ... рановато для возрастных изменений головн... Элена, не зарекайся.
11:21:54 12-01-2025
Гость (21:56:50 11-01-2025) Элена, не зарекайся.... а я и не зарекаюсь, просто констатирую факт, что в 34 года рано быть поехавшей во всю башку, тем более, что Авито ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ бесконечно предупреждает.