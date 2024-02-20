Жительница Бийска отдала мошенникам 2 млн рублей в надежде разбогатеть
Женщина несколько месяцев инвестировала на некой платформе, но в один момент не смогла вывести вложенные и заработанные деньги
20 февраля 2024, 12:35, ИА Амител
В поисках дополнительного заработка 36-летняя жительница Бийска отдала мошенникам больше 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщине попалось в интернете объявление о валютных сделках, которое обещало большие дивиденды. Она заполнила анкету и вскоре ей позвонил представитель якобы инвестиционной компании и объяснил принцип работы: для входа в проект нужно было вложить 15 тысяч рублей, а затем совершать сделки на платформе.
Горожанка начала инвестировать и даже несколько раз выводила доход. Но через полгода консультант предложил ей внести более крупную сумму. В надежде разбогатеть, она взяла кредит и прибыль тогда действительно начала расти.
Но снять эти деньги с площадки женщина уже не смогла: ей сказали, что банк якобы заблокировал перевод и для отмены операции нужно пополнить счет на 350 тысяч. Однако и это в итоге не помогло, а консультант с тех пор перестал выходить на связь.
12:38:25 20-02-2024
36 лет. Она что новости не смотрит? Не читает? Или думать нечем?
13:18:06 20-02-2024
Гость (12:38:25 20-02-2024) 36 лет. Она что новости не смотрит? Не читает? Или думать не... Думала что самая умная и успеет вывести раньше остальных
12:39:58 20-02-2024
лошара
13:40:38 20-02-2024
Ну и что, разбогатела? Непонятно. 😀😀😀
21:16:47 20-02-2024
Гость (13:40:38 20-02-2024) Ну и что, разбогатела? Непонятно. 😀😀😀... Да разбогатела, особо в области практического опыта..
16:22:44 20-02-2024
К успеху шла. Не фартануло, не повезло....
18:22:40 20-02-2024
Дуракам закон не писан. Сами го готовы отдавать деньги
20:45:20 20-02-2024
жалко женщину, похоже на игру лошади из сказки Олеша Попович и Тугарин змей, там она тоже проиграла и копыта и шкуру, соболезнование семье бийчанки, в следующий раз выполняйте переход по указанной ссылке, это надежней, вы же не из каменного века, добрые люди помогут разобраться получить маржу...
21:06:56 20-02-2024
Гость (20:45:20 20-02-2024) жалко женщину, похоже на игру лошади из сказки Олеша Попович... Сами вы лошадь. В мультфильме КОНЬ!
09:47:32 21-02-2024
это же с какой заплатой она искала работу, если в загашнике 2 млн?!