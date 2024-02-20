Жительница Бийска отдала мошенникам 2 млн рублей в надежде разбогатеть

Женщина несколько месяцев инвестировала на некой платформе, но в один момент не смогла вывести вложенные и заработанные деньги

20 февраля 2024, 12:35, ИА Амител

Мошенники похитили у жительницы Бийска 2 млн рублей / Фото: unsplash.com

В поисках дополнительного заработка 36-летняя жительница Бийска отдала мошенникам больше 2 млн рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине попалось в интернете объявление о валютных сделках, которое обещало большие дивиденды. Она заполнила анкету и вскоре ей позвонил представитель якобы инвестиционной компании и объяснил принцип работы: для входа в проект нужно было вложить 15 тысяч рублей, а затем совершать сделки на платформе.

Горожанка начала инвестировать и даже несколько раз выводила доход. Но через полгода консультант предложил ей внести более крупную сумму. В надежде разбогатеть, она взяла кредит и прибыль тогда действительно начала расти.

Но снять эти деньги с площадки женщина уже не смогла: ей сказали, что банк якобы заблокировал перевод и для отмены операции нужно пополнить счет на 350 тысяч. Однако и это в итоге не помогло, а консультант с тех пор перестал выходить на связь.