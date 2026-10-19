Жительница Бийска потратила с чужой карты 125 тысяч рублей и попалась полицейским

Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление

19 октября 2026, 14:10, ИА Амител

Деньги, банковская карта / Сгенерировано ИИ midjourney / amic.ru

В Бийске возбудили уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которую подозревают в хищении денег с чужой банковской карты. За пять дней с нее потратили около 125 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В полицию обратился 34-летний местный предприниматель. Он рассказал, что потерял банковскую карту, после чего обнаружил списание крупной суммы.

Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемую участницу произошедшего. По данным полиции, безработная бийчанка нашла карту на улице и стала оплачивать ею покупки бесконтактным способом. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности, в том числе за аналогичное преступление.

За несколько дней с карты были оплачены электрический чайник, акустические колонки, мобильный телефон, цифровая приставка, посуда и одежда. Кроме того, женщина приобретала продукты питания и алкоголь. Общая сумма покупок составила около 125 тысяч рублей.