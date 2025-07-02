Жительница Бийска стала участницей международного конкурса красоты в Сингапуре

Девушке предстоит пройти ряд испытаний

02 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Таисия Осиненко / Фото: администрация Бийска / t.me/admbiysk

Жительница Бийска Таисия Осиненко представит Сибирь на конкурсе красоты Global Universe 2025 в Сингапуре, сообщили в администрации наукограда.

Девушка в этом году завоевала городской титул "Мисс бийчанка". В рамках международного проекта на текущей неделе ей предстоит пройти конкурс талантов, фото- и видеосессии и индивидуальное собеседование на английском.

Помимо испытаний запланирован тур по Сингапуру и благотворительный визит.

За титул самой красивой девушки также поборются участницы из Мексики, Нидерландов, Вьетнама, Малайзии, Бразилии, Филиппин и других стран.