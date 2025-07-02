Жительница Бийска стала участницей международного конкурса красоты в Сингапуре
Девушке предстоит пройти ряд испытаний
02 июля 2025, 11:40, ИА Амител
Таисия Осиненко / Фото: администрация Бийска / t.me/admbiysk
Жительница Бийска Таисия Осиненко представит Сибирь на конкурсе красоты Global Universe 2025 в Сингапуре, сообщили в администрации наукограда.
Девушка в этом году завоевала городской титул "Мисс бийчанка". В рамках международного проекта на текущей неделе ей предстоит пройти конкурс талантов, фото- и видеосессии и индивидуальное собеседование на английском.
Помимо испытаний запланирован тур по Сингапуру и благотворительный визит.
За титул самой красивой девушки также поборются участницы из Мексики, Нидерландов, Вьетнама, Малайзии, Бразилии, Филиппин и других стран.
11:42:33 02-07-2025
одну привезли в коме.
мало вам ?
12:38:45 02-07-2025
Гость (11:42:33 02-07-2025) одну привезли в коме.мало вам ?...
Конечно, лучше на Амике всю жизнь комменты строчить)))
11:47:19 02-07-2025
Вот только эпопея с возвращением заринской модели, прошедшей кастинг в Китае, закончилась. И новая красавица отправляется на фото-сессию. Ах, как хочется лёгких денег и быстро. Работать, нет не для того их мама родила.
22:54:24 04-07-2025
Гость (11:47:19 02-07-2025) Вот только эпопея с возвращением заринской модели, прошедшей... Ахахахахаххпхаха товарищ, ты даже не разбираешься кто этот человек, сидишь пишешь непонятно что
13:53:28 02-07-2025
В Сингапуре квартиру обещают? (или только на проезд и альбом)
14:26:20 02-07-2025
Куй железо пока горячо-молодость не вечна...
19:38:27 02-07-2025
Парни пачками гибнут на сво, а у девок одно на уме фотосессии , шмотки , конкурсы....
22:52:54 04-07-2025
Гость (19:38:27 02-07-2025) Парни пачками гибнут на сво, а у девок одно на уме фотосесси... парни гибнут на сво, а ты комментарии пишешь. Это уже проблемы с головой у тебя