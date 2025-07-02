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Жительница Бийска стала участницей международного конкурса красоты в Сингапуре

Девушке предстоит пройти ряд испытаний

02 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Таисия Осиненко / Фото: администрация Бийска / t.me/admbiysk

Жительница Бийска Таисия Осиненко представит Сибирь на конкурсе красоты Global Universe 2025 в Сингапуре, сообщили в администрации наукограда.

Девушка в этом году завоевала городской титул "Мисс бийчанка". В рамках международного проекта на текущей неделе ей предстоит пройти конкурс талантов, фото- и видеосессии и индивидуальное собеседование на английском.

Помимо испытаний запланирован тур по Сингапуру и благотворительный визит.

За титул самой красивой девушки также поборются участницы из Мексики, Нидерландов, Вьетнама, Малайзии, Бразилии, Филиппин и других стран.

Бийск конкурсы Красота и мода

Комментарии 8

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Гость

11:42:33 02-07-2025

одну привезли в коме.
мало вам ?

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Гость

12:38:45 02-07-2025

Гость (11:42:33 02-07-2025) одну привезли в коме.мало вам ?...
Конечно, лучше на Амике всю жизнь комменты строчить)))

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Гость

11:47:19 02-07-2025

Вот только эпопея с возвращением заринской модели, прошедшей кастинг в Китае, закончилась. И новая красавица отправляется на фото-сессию. Ах, как хочется лёгких денег и быстро. Работать, нет не для того их мама родила.

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Гость

22:54:24 04-07-2025

Гость (11:47:19 02-07-2025) Вот только эпопея с возвращением заринской модели, прошедшей... Ахахахахаххпхаха товарищ, ты даже не разбираешься кто этот человек, сидишь пишешь непонятно что

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dok_СФ

13:53:28 02-07-2025

В Сингапуре квартиру обещают? (или только на проезд и альбом)

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Гость

14:26:20 02-07-2025

Куй железо пока горячо-молодость не вечна...

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Гость

19:38:27 02-07-2025

Парни пачками гибнут на сво, а у девок одно на уме фотосессии , шмотки , конкурсы....

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Гость

22:52:54 04-07-2025

Гость (19:38:27 02-07-2025) Парни пачками гибнут на сво, а у девок одно на уме фотосесси... парни гибнут на сво, а ты комментарии пишешь. Это уже проблемы с головой у тебя

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