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Жительница Бийска украла у 91-летней пенсионерки 80 тысяч рублей

В отношении горожанки завели уголовное дело

19 февраля 2024, 08:46, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

28-летняя бийчанка проникла в дом к 91-летней жительнице села Буланиха Зонального района и украла у нее 80 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, полицейские задержали подозреваемую и выяснили, что та была безработной и неоднократной судимой за подобные преступления.

Женщина дала признательные показания и сказала, что украденное уже потратила. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Бийск Происшествия

Комментарии 2

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Гость

11:39:57 19-02-2024

Уроды, ничего святого! Наказать по всей строгости Закона!!!

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Элен без ребят

11:54:50 19-02-2024

Гость (11:39:57 19-02-2024) Уроды, ничего святого! Наказать по всей строгости Закона!!!... тут только расстрел поможет.

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