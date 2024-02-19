Жительница Бийска украла у 91-летней пенсионерки 80 тысяч рублей
В отношении горожанки завели уголовное дело
19 февраля 2024, 08:46, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
28-летняя бийчанка проникла в дом к 91-летней жительнице села Буланиха Зонального района и украла у нее 80 тысяч рублей.
Как сообщили в МВД Алтайского края, полицейские задержали подозреваемую и выяснили, что та была безработной и неоднократной судимой за подобные преступления.
Женщина дала признательные показания и сказала, что украденное уже потратила. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
11:39:57 19-02-2024
Уроды, ничего святого! Наказать по всей строгости Закона!!!
11:54:50 19-02-2024
Гость (11:39:57 19-02-2024) Уроды, ничего святого! Наказать по всей строгости Закона!!!... тут только расстрел поможет.