Жительница Бийска украла у 91-летней пенсионерки 80 тысяч рублей

В отношении горожанки завели уголовное дело

19 февраля 2024, 08:46, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

28-летняя бийчанка проникла в дом к 91-летней жительнице села Буланиха Зонального района и украла у нее 80 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Алтайского края, полицейские задержали подозреваемую и выяснили, что та была безработной и неоднократной судимой за подобные преступления.

Женщина дала признательные показания и сказала, что украденное уже потратила. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".