Жительница Кузбасса пострадала в ДТП с гражданином Монголии на Алтае

Иностранца привлекли к административной ответственности

12 июля 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.

Авария случилась 11 июля около 14:25 вблизи села Шебалино. 43-летний житель Монголии ехал на Toyota Vellfire. При совершении обгона он выехал на встречку, где столкнулся с движущимся попутно и поворачивающим налево Renault Kaptur под управлением 32-летней жительницы Кузбасса.

В результате ДТП женщину увезли в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

В отношении водителя Toyota завели дело в связи с нарушением ПДД из-за езды по встречной полосе.