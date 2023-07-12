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Жительница Кузбасса пострадала в ДТП с гражданином Монголии на Алтае

Иностранца привлекли к административной ответственности

12 июля 2023, 14:35, ИА Амител

Фото: МВД по Республике Алтай
Фото: МВД по Республике Алтай

Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.

Авария случилась 11 июля около 14:25 вблизи села Шебалино. 43-летний житель Монголии ехал на Toyota Vellfire. При совершении обгона он выехал на встречку, где столкнулся с движущимся попутно и поворачивающим налево Renault Kaptur под управлением 32-летней жительницы Кузбасса.

В результате ДТП женщину увезли в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.

В отношении водителя  Toyota завели дело в связи с нарушением ПДД из-за езды по встречной полосе.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

16:58:54 12-07-2023

А монголы в шестёрку друзей Р.Ф. входят ?

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Гость

09:44:09 13-07-2023

обратил внимание, что монголы, казахи вообще не соблюдают ПДД, а именно сплошную линию и скоростной режим где стоят камеры. Им вообще пофиг как так то.

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