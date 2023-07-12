Жительница Кузбасса пострадала в ДТП с гражданином Монголии на Алтае
Иностранца привлекли к административной ответственности
12 июля 2023, 14:35, ИА Амител
Фото: МВД по Республике Алтай
Человек пострадал при столкновении двух автомобилей в Шебалинском районе Республики Алтай, сообщили в местном МВД.
Авария случилась 11 июля около 14:25 вблизи села Шебалино. 43-летний житель Монголии ехал на Toyota Vellfire. При совершении обгона он выехал на встречку, где столкнулся с движущимся попутно и поворачивающим налево Renault Kaptur под управлением 32-летней жительницы Кузбасса.
В результате ДТП женщину увезли в больницу, но госпитализация ей не потребовалась.
В отношении водителя Toyota завели дело в связи с нарушением ПДД из-за езды по встречной полосе.
16:58:54 12-07-2023
А монголы в шестёрку друзей Р.Ф. входят ?
09:44:09 13-07-2023
обратил внимание, что монголы, казахи вообще не соблюдают ПДД, а именно сплошную линию и скоростной режим где стоят камеры. Им вообще пофиг как так то.