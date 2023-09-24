Жительница Новосибирска держит сына-инвалида в квартире с тараканами и мухами

По словам соседей, дома у семьи полная антисанитария

24 сентября 2023, 13:17, ИА Амител

Кадр из видео: t.me/inc54

Жительница Новосибирска вместе с сыном-инвалидом живет в квартире, наполненной насекомыми. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Новосибирск".

По словам очевидцев, семья проживает в полной антисанитарии, инвалида пожирают мухи и тараканы, а его мать пьет, не кормит сына и не следит за ним.

Ранее у женщины забрали из квартиры около 60 кошек. Жалобы соседей привели лишь к тому, что с матерью инвалида провели профилактическую беседу. При этом ситуация никак не сдвинулась в лучшую сторону.