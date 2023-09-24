Жительница Новосибирска держит сына-инвалида в квартире с тараканами и мухами
По словам соседей, дома у семьи полная антисанитария
24 сентября 2023, 13:17, ИА Амител
Кадр из видео: t.me/inc54
Жительница Новосибирска вместе с сыном-инвалидом живет в квартире, наполненной насекомыми. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Новосибирск".
По словам очевидцев, семья проживает в полной антисанитарии, инвалида пожирают мухи и тараканы, а его мать пьет, не кормит сына и не следит за ним.
Ранее у женщины забрали из квартиры около 60 кошек. Жалобы соседей привели лишь к тому, что с матерью инвалида провели профилактическую беседу. При этом ситуация никак не сдвинулась в лучшую сторону.
16:10:30 24-09-2023
Ужас.
16:34:08 24-09-2023
жаль парня и что у нас отменили принудительную психиатрическую помощь.
20:14:52 24-09-2023
Элен без ребят (16:34:08 24-09-2023) жаль парня и что у нас отменили принудительную психиатрическ... Так бОльшая часть населения может попасть под принудительное лечение. В этом-то вся и проблема.