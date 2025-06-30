Жительница Новосибирска написала заявление на новую жену экс-мужа за нападение

Бывшие супруги судятся за право воспитывать пятилетнего мальчика

30 июня 2025, 23:31, ИА Амител

Суд над Виталием Манишиным/ Фото: amic.ru

Жительница Новосибирска в суде борется за право видеться со своим 5-летним сыном. Как сообщает "КП-Новосибирск", сейчас решается, с кем будет жить мальчик, однако на время разбирательств его оставили с отцом. За год у бывших супругов и новой избранницы мужчины случались конфликты, в том числе с привлечением полиции.

Алена и Денис прожили девять лет в браке. Вместе они воспитывали сына, которому сейчас пять лет, и полуторагодовалую дочку. В 2024 году супруги развелись.

"На время судов сына оставили с отцом. Я могу его видеть три раза в неделю: вторник и четверг с трех до восьми вечера, и с 9 утра субботы до 10 утра воскресенья. Я данное решение обжалую и хочу, чтобы сын жил со мной", — сказала женщина, отметив, что старается соблюдать график, но у мужа постоянно есть отговорки не давать ребенка.

В результате женщина видела сына раз в 1,5-2 месяца. Мальчик стал называть матерью новую жену папы, Викторию. Продолжалась ситуация около года. Сибирячка жаловалась в разные инстанции, но безрезультатно. В феврале 2025 года, когда ей удалось взять мальчика к себе, он захотел остаться с ночевкой. Мама написала экс-супругу, но тот сперва игнорировал сообщение, а после пригрозил полицией, если она не вернет ребенка.

"Мы спустились вниз, прождали Дениса несколько часов, но никого не было. Мы вернулись в квартиру, я искупала детей, и тут пришел бывший, стал пинать дверь. Я вызвала полицию. Мы написали друг на друга встречные заявления. После этого мы поехали с детьми в Омск, чтобы отдохнуть в санатории. Все ведомства я об это уведомила", — сказала женщина.

8 марта 2025 года Денис вместе с новой женой приехал в санаторий. Встреча бывших супругов обернулась конфликтом, свидетелем которого стали все отдыхающие. Он продолжался, пока не вмешались сотрудники, а женщина вызвала полицию. Врачи выявили многочисленные ушибы.

На сегодняшний день Алене удалось добиться встреч с сыном. Теперь они проходят только в присутствии судебных приставов и специалистов. На одной из прогулок присутствовал психолог. Также в рамках суда была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Пока судебные заседания еще не закончились, поэтому Алена видится с сыном по расписанию. Однако одна из таких встреч снова закончилась скандалом — мальчика, который хотел остаться с мамой, закинули в ресторан со словами "Домой не возвращайся".

Виктория, которая стала представителем отца ребенка в суде, рассказала свою версию. По ее словам, мальчик не хотел идти к матери, которая больше года писала жалобы. Отец же якобы никогда не препятствовал общению, а ведомства устанавливали, что в жалобах сообщались недостоверные факты.