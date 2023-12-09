Жительница Новосибирска отдала мошенникам 490 тыс. рублей, пока отдыхала в Белокурихе
Перед этим она отправила аферистам еще 890 тыс.
09 декабря 2023, 19:51, ИА Амител
Мошенники обманули 69-летнюю жительницу Новосибирска, похитив у нее почти 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Алтайского края.
Женщина обратилась в полицию Белокурихи и рассказала, что еще в Новосибирске ей позвонил незнакомец, представился сотрудником подразделения экономической безопасности и сказал, что с ее счета аферисты пытаются украсть деньги.
Причем лжеправоохранитель утверждал, что к хищениям могут быть причастны сами банковские работники, а потому звонить им не стоит.
Затем в мессенджере пенсионерке позвонил другой специалист и заявил о необходимости перевести деньги на "безопасный счет". В итоге горожанка сняла 890 тыс. рублей и отправила их по указанным реквизитам в другом банке.
"На этом история не закончилась. Через пару дней женщина приехала на отдых в Белокуриху, где ей вновь поступил подозрительный телефонный звонок. Сняв 490 тыс. рублей в отделении своего банка, она опять перечислила деньги на неизвестные реквизиты в другом офисе", – рассказали в ведомстве.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.
19:53:48 09-12-2023
Бедные в Белокурихе не отдыхают. Бабка ещё накосит
10:52:23 10-12-2023
Эти деньги видимо у бабули лишние.
12:45:28 10-12-2023
Безопасный счет не проверила?