Жительница Новосибирска отдала мошенникам 490 тыс. рублей, пока отдыхала в Белокурихе

Перед этим она отправила аферистам еще 890 тыс.

09 декабря 2023, 19:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники обманули 69-летнюю жительницу Новосибирска, похитив у нее почти 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Алтайского края.

Женщина обратилась в полицию Белокурихи и рассказала, что еще в Новосибирске ей позвонил незнакомец, представился сотрудником подразделения экономической безопасности и сказал, что с ее счета аферисты пытаются украсть деньги.

Причем лжеправоохранитель утверждал, что к хищениям могут быть причастны сами банковские работники, а потому звонить им не стоит.

Затем в мессенджере пенсионерке позвонил другой специалист и заявил о необходимости перевести деньги на "безопасный счет". В итоге горожанка сняла 890 тыс. рублей и отправила их по указанным реквизитам в другом банке.

"На этом история не закончилась. Через пару дней женщина приехала на отдых в Белокуриху, где ей вновь поступил подозрительный телефонный звонок. Сняв 490 тыс. рублей в отделении своего банка, она опять перечислила деньги на неизвестные реквизиты в другом офисе", – рассказали в ведомстве.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Злоумышленников разыскивают.