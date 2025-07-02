Жительница Новосибирска пожаловалась на работников метро, не помогавших инвалиду

Работники подземки обещали помочь, но так и не поддержали мужчину, который не мог ходить

02 июля 2025, 22:02, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Жительница Новосибирска рассказала о вопиющей ситуации - мужчина на двух костылях спустился в метро, но помочь ему смогли не сотрудники подземки, а прохожие. Как сообщает "Om1 Новосибирск", пассажиры подземки помогли ему спуститься, проехать до нужной станции и выбраться.

По словам участницы событий, мужчина практически не мог стоять: он постоянно садился на пол, потому что ему было больно. Травмированный признался, что не смог вызвать такси - из-за дождя заказы отменяли, он замерз и решил спуститься в метро.

"Когда мы спустились с ним в вестибюль станции, мужчина сел на пол, потому что там была тумбочка, и он мог на неё облокотиться", - рассказывает наша подписчица.

Тогда подошла сотрудница метро и спросила, нужна ли ему помощь. Девушка согласилась, но когда и сколько ждать - было неизвестно. Кроме подошедшей работницы помощь никто не предложил. В результате девушка усадила мужчину в вагон при помощи молодого человека.

Инвалид доехал до остановки "Площадь Маркса", однако сопровождающий парень покинул вагон раньше. Выбраться из состава мужчине помогли прохожие. Когда молодые люди снова обратились за помощью к сотрудникам метро, те объяснили, что нужно было заранее звонить и договариваться о дополнительном оборудовании.

При выходе в ТЦ Grani есть подъемник для колясочников, однако воспользоваться им не получилось - он не работал. Один из парней ушёл договариваться, чтобы его включили. Оказалось, что для подъема нужно непрерывно нажимать кнопку, однако инвалид не мог этого сделать - его сил хватало лишь на то, чтобы лежать. В результате помогающему ей парню пришлось идти рядом и тянуться за кнопкой.