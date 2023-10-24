Жительница Новосибирска провезла в поезде 14 кошек, спасенных в Донбассе

Хвостатым пассажирам волонтеры нашли новых хозяев

24 октября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Новосибирска Ольга Смирнова провезла в поезде 14 кошек, спасенных в Донбассе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Волонтеры подбирают животных из разных городов, перевозят в Донецк, где лечат и помогают найти новых хозяев. По правилам РЖД перевозить можно только двух кошек на одно место в плацкарте. Одна из будущих хозяек помогла оплатить места, и в очередную поездку Ольга, как сопровождающая, взяла 14 питомцев.

Путешествие было непростым. Кошкам нужно было ходить в туалет, получать медикаменты и человеческое внимание. Пассажиры относились к хвостатым по-разному. Кто-то возмущался, кто-то, наоборот, поддерживал Олю.

Часть кошек спасены из Мариуполя, часть – из Попасной. В Сибири все они смогли найти себе новый дом.