Жительница Новосибирска провезла в поезде 14 кошек, спасенных в Донбассе
Хвостатым пассажирам волонтеры нашли новых хозяев
24 октября 2023, 21:10, ИА Амител
Жительница Новосибирска Ольга Смирнова провезла в поезде 14 кошек, спасенных в Донбассе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
Волонтеры подбирают животных из разных городов, перевозят в Донецк, где лечат и помогают найти новых хозяев. По правилам РЖД перевозить можно только двух кошек на одно место в плацкарте. Одна из будущих хозяек помогла оплатить места, и в очередную поездку Ольга, как сопровождающая, взяла 14 питомцев.
Путешествие было непростым. Кошкам нужно было ходить в туалет, получать медикаменты и человеческое внимание. Пассажиры относились к хвостатым по-разному. Кто-то возмущался, кто-то, наоборот, поддерживал Олю.
Часть кошек спасены из Мариуполя, часть – из Попасной. В Сибири все они смогли найти себе новый дом.
21:24:14 24-10-2023
А в своём регионе всех животных пристроили, напишите.
21:28:54 24-10-2023
Тут своих некуда девать. О котах и собаках цели и задачи не озвучивались.
06:50:23 25-10-2023
Очередная долбонутая...
09:42:20 25-10-2023
Гость (06:50:23 25-10-2023) Очередная долбонутая...... ДолбАнутый это ты!
09:16:40 25-10-2023
Были недавно в Турции. У них кошки в почете, лежат на улице на каждом углу, и не каки-нибудь облезлые, а сытые, упитанные. Людей не боятся, их там никто не обижает. И при нашем отеле штук 10 кошек жило
12:14:39 25-10-2023
горожанка (09:16:40 25-10-2023) Были недавно в Турции. У них кошки в почете, лежат на улице ... Я не понимаю, как это туркам удаётся. Видимо, видят огромную пользу от кошек. Многому хорошему мы научились у турок, но почему-то не научились быть благодарными кошкам, без которых не было бы нашей цивилизации. Ну, или научились бы мы, как вьетнамцы, сами крыс есть...
14:42:23 25-10-2023
Гость (12:14:39 25-10-2023) Я не понимаю, как это туркам удаётся. Видимо, видят огромную... Да, шаурму у нас неплохую из кошек готовить научились, мы кошкам за это очень благодарны, ибо на большее эти тупые твари ни на что не годятся
23:04:27 25-10-2023
Гость (14:42:23 25-10-2023) Да, шаурму у нас неплохую из кошек готовить научились, мы ко... фу, ну вы дикий и оголодавший?
12:23:18 25-10-2023
горожанка (09:16:40 25-10-2023) Были недавно в Турции. У них кошки в почете, лежат на улице ... в Крыму так же
23:04:48 25-10-2023
Гость (12:23:18 25-10-2023) в Крыму так же... В Крыму тоже тепло. По сравнению с Сибирью.
23:03:52 25-10-2023
горожанка (09:16:40 25-10-2023) Были недавно в Турции. У них кошки в почете, лежат на улице ... У нас климат слишком холодный, чтобы кошки бездомные могли вольготно лежать на улицах зимой.