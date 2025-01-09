Жительница Новосибирска просит зоозащитников вернуть ей пса Митю

Собака сбежала во время прогулки, а ее поиски затянулись на несколько месяцев

09 января 2025, 08:00, ИА Амител

Пес Митя / Фото: "КП-Новосибирск"

В новосибирском Академгородке разгорелся скандал, связанный с приютом для бездомных собак. Несколько месяцев назад местная жительница Анна взяла себе оттуда пса по кличке Митя. Вскоре собака от нее сбежала, после поимки ее вновь отправили в приют, но хозяйке уже не вернули, сообщает "КП-Новосибирск".

Анна в сентябре 2024 года загорелась желанием взять себе питомца из приюта. Дома у нее уже живут две собаки, однако девушка решилась взять еще одного питомца – Митю. Но спустя несколько дней на прогулке собака сбежала, а ее поиски затянулись до Нового года.

"Я сразу же обратилась в тот же приют, чтобы искать его. Распечатывала и наклеивала объявления, чтобы отследить местоположение собаки мы привлекали опытных ловцов. Ставили сети, ловушки, приманки, придумывали нестандартные способы, не спали сутками. К концу второго месяца стало понятно, что Митю просто так не поймать", – рассказала Анна.

Поймать собаку удалось, оборудовав закрытую территорию и прождав несколько недель пока она туда зайдет. Однако волонтеры отказались вернуть Митю женщине – они боятся, что подобный случай повторится. Кроме того, вольнолюбивой собаке больше подошел бы частный дом.

"Да, я допустила сама ошибку: выгуливала его в ошейнике, а не на шлейке. Он к домашней жизни не привык, вылез из ошейника и убежал. Митю кормила я и неравнодушные соседи. Теплые вещи, на которых он спал, тоже были добыты мною и соседкой. Территорию для поимки готовил мой отец и сосед. А помощь от приюта начала появляться только ближе к декабрю. Если бы не помощь моих близких и знакомых, если бы не доверие собаки по отношению ко мне, мы бы Митю так и не поймали", – считает Анна.

Однако у хозяйки приюта Галины Клебче другое мнение. Она считает, что Мите было некомфортно в квартире, поскольку туда наведывался отец женщины, который невзлюбил пса. Анна с таким решением не согласилась и несколько раз выходила на одиночный пикет. Она также создала петицию с требованием вернуть ей питомца.