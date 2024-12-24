Жительница Рубцовска потеряла 70 тысяч в надежде подзаработать на маркетплейсе
Горожанку обманули мошенники
24 декабря 2024, 12:00, ИА Амител
Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
36-летняя жительница Рубцовска стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.
Женщина увидели в Сети объявление о подработке: нужно было продвигать товары на маркетплейсе.
Горожанка связалась с работодателем и выяснила, что для заработка нужно вкладывать деньги. После первых "инвестиций" она получила небольшую прибыль, а когда вложила сумму еще больше, уже ни своих, ни обещанных денег она не увидела.
В общей сложности рубцовчанка потеряла 70 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.
13:35:00 24-12-2024
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