Жительница Рубцовска потеряла 70 тысяч в надежде подзаработать на маркетплейсе

Горожанку обманули мошенники

24 декабря 2024, 12:00, ИА Амител

Купюры / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

36-летняя жительница Рубцовска стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщина увидели в Сети объявление о подработке: нужно было продвигать товары на маркетплейсе.

Горожанка связалась с работодателем и выяснила, что для заработка нужно вкладывать деньги. После первых "инвестиций" она получила небольшую прибыль, а когда вложила сумму еще больше, уже ни своих, ни обещанных денег она не увидела.

В общей сложности рубцовчанка потеряла 70 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело.