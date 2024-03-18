Жительница Торонто сдала ДНК-тест и узнала, что она собака
Лаборатория, которая проводила тестирование, отказалась от объяснений
18 марта 2024, 08:31, ИА Амител
Собака / pxhere.com/ru/photo/126385
Канадская журналистка Кристина Хагер проверила популярную услугу по определению породы собак и узнала о себе много интересного. Об этом сообщает CBS News.
Репортер из Торонто взяла мазок собственной слюны и отправила его в компанию DNA My Dog. Оказалось, что она на 40% происходит от аляскинского маламута, на 35% – от шарпея, а еще на 25% – от лабрадора. Представители лаборатории, проводившей тест, отказались комментировать результаты.
Две другие организации, в которые обращалась Хагер, не смогли провести тестирование, о чем сказали журналистке в официальном ответе.
08:36:25 18-03-2024
В следующий раз, называя кого-нибудь собакой, подумайте, а не констатируете ли факт!?
08:37:44 18-03-2024
Если бы исследовали слюну моей второй бывшей жены, подтвердилось бы моё предположение о том, что она кикимора.
09:10:58 18-03-2024
Гость (08:37:44 18-03-2024) Если бы исследовали слюну моей второй бывшей жены, подтверди... Что-то жены у вас не приживаются. Точно проблема в женах?
09:48:45 18-03-2024
Гость (09:10:58 18-03-2024) Что-то жены у вас не приживаются. Точно проблема в женах?... Я этого не утверждал. И это не проблема, кстати, а великое счастье :)
14:13:06 18-03-2024
Гость (08:37:44 18-03-2024) Если бы исследовали слюну моей второй бывшей жены, подтверди... Уверенна, что при хорошем мужчине ваша жена будет расцветать , а с вами она увяля и причина в вас !!
15:52:16 18-03-2024
Аноним (14:13:06 18-03-2024) Уверенна, что при хорошем мужчине ваша жена будет расцветать... О да, полностью согласен. Пусть цветёт. Надеюсь, с поиском очередной жертвы проблем нет.
16:32:43 18-03-2024
Аноним (14:13:06 18-03-2024) Уверенна, что при хорошем мужчине ваша жена будет расцветать... Да, вы правы! Если жена энергетический вампир - так и происходит.
08:42:15 18-03-2024
Не. что собака еще норм. а то могла быть и змеёй.
09:43:55 18-03-2024
Могу тест на змею провести, дорого-но результат точный.
19:43:18 18-03-2024
Как в старом анекдоте: Товарищ! Вы беременны!