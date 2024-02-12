Жительнице Белокурихи на 105-летие вручили подарки от Путина и Томенко
Поздравить ее пришел глава города Константин Базаров
12 февраля 2024, 06:50, ИА Амител
Константин Базаров и Анна Рехтина / Фото: t.me/konstantinbazarov
Жительница Белокурихи Анна Митрофановна Рехтина 10 февраля отметила свое 105-летие. Об этом рассказал глава города Константин Базаров в своем телеграм-канале.
"Официальной делегацией пришли накануне торжества, которое наша именинница отметит завтра в кругу большой семьи. Мы вручили поздравления и подарки от президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора Алтайского края В.П. Томенко, от администрации города", – написал градоначальник.
Он добавил, что Анна Митрофановна принадлежит поколению людей, которыми все гордятся.
Мэр пожелал юбиляру здоровья.
11:13:40 12-02-2024
Молодец, Анна Митрофановна! Здоровья!