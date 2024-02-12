НОВОСТИОбщество

Жительнице Белокурихи на 105-летие вручили подарки от Путина и Томенко

Поздравить ее пришел глава города Константин Базаров

12 февраля 2024, 06:50, ИА Амител

Константин Базаров и Анна Рехтина / Фото: t.me/konstantinbazarov
Константин Базаров и Анна Рехтина / Фото: t.me/konstantinbazarov

Жительница Белокурихи Анна Митрофановна Рехтина 10 февраля отметила свое 105-летие. Об этом рассказал глава города Константин Базаров в своем телеграм-канале.

"Официальной делегацией пришли накануне торжества, которое наша именинница отметит завтра в кругу большой семьи. Мы вручили поздравления и подарки от президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора Алтайского края В.П. Томенко, от администрации города", – написал градоначальник.

Он добавил, что Анна Митрофановна принадлежит поколению людей, которыми все гордятся.

Мэр пожелал юбиляру здоровья.

Белокуриха

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

11:13:40 12-02-2024

Молодец, Анна Митрофановна! Здоровья!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров