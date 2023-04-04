Жительницу Алтая осудили за смерть ребенка, которого облило кипятком из чайника

Женщина оставила малолетних без присмотра в комнате, где стояла незакреплённая тумба с электрическим прибором

04 апреля 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

30-летнюю жительницу Усть-Калманского района признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, в октябре 2022 года она по неосторожности убила двухлетнего мальчика.

Как установило следствие, в октябре 2022 года женщина, зная, что на кухне располагается незакреплённая тумба, на которой стоит разогретый чайник, оставила своих детей без должного присмотра.

Во время игры один из малышей облокотился на тумбу, из-за чего чайник с неё опрокинулся на рядом стоявшего двухлетнего ребёнка. В результате мальчик получил обширный термический ожог тела. При этом женщина своевременно не обратилась за медицинской помощью. Спустя неделю мальчик скончался в медицинском учреждении.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев в районе места жительства.