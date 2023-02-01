Жительницу Алтая признали виновной в гибели двоих детей и матери при пожаре

В мае 2022 года женщина приобрела в собственность дом. Зная о неисправностях в электрической проводке на веранде жилого помещения она не стала её чинить

01 февраля 2023, 20:28, ИА Амител

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Жительница Тальменского района признана виновной в гибели двоих своих детей и матери в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю.

Как установило следствие, в мае 2022 года женщина приобрела в собственность дом. Зная о неисправностях в электрической проводке на веранде жилого помещения, она не стала её чинить и "допустила проживание в опасной для жизни и здоровья ситуации своих родственников".

Ночью 2 августа 2022 года "в результате теплового проявления аварийных пожароопасных режимов работы в электропроводке" произошло возгорание на веранде. В доме в тот момент находились дети четырёх и шести лет и их 52-летняя бабушка. Потерпевшие не смогли покинуть горящее помещение либо позвать на помощь, поскольку в это время спали. Они погибли от острого отравления окисью углерода на месте происшествия.

Суд признал подсудимую виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.