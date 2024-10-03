Жительницу Барнаула наказали за езду с ребенком по встречке

В отношении нее составили административный протокол

03 октября 2024, 17:16, ИА Амител

Авто на встречной полосе / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Полицейские в Барнауле наказали женщину, которая проехала по встречной полосе с ребенком в салоне машины. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

В конце сентября горожанка на иномарке, чтобы не стоять в пробке, выехала на встречную полосу. Ее маневр попал на запись видеорегистратора другого водителя.

Правоохранители выяснили, что за рулем машины сидела женщина 1969 года рождения. В отношении нее составили административный протокол. Автомобилистке грозит штраф.