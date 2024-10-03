Жительницу Барнаула наказали за езду с ребенком по встречке
В отношении нее составили административный протокол
03 октября 2024, 17:16, ИА Амител
Авто на встречной полосе / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Полицейские в Барнауле наказали женщину, которая проехала по встречной полосе с ребенком в салоне машины. Об этом рассказали в региональной ГАИ.
В конце сентября горожанка на иномарке, чтобы не стоять в пробке, выехала на встречную полосу. Ее маневр попал на запись видеорегистратора другого водителя.
Правоохранители выяснили, что за рулем машины сидела женщина 1969 года рождения. В отношении нее составили административный протокол. Автомобилистке грозит штраф.
17:51:43 03-10-2024
в следующий раз она убьет себя и пассажира. возможно, ребенка.
18:26:59 03-10-2024
Судя по году рождения ребёнка эта женщина уже бабушка. Ну нарушила, может внук в туалет хотел
20:59:55 03-10-2024
Гость (18:26:59 03-10-2024) Судя по году рождения ребёнка эта женщина уже бабушка. Ну на... Не ну а чО, ну по встречке ну мож в туалет, ну а чО, а в морг никто не хотел? Вы за рулем пробовали ездить? Особенно в лоб когда едет, вы попробуйте ну а чО мож в туалет захотел.
19:40:54 03-10-2024
Бабку деменция накрыла
21:03:40 03-10-2024
Гость (19:40:54 03-10-2024) Бабку деменция накрыла ... Она пол города накрыла похоже.
21:02:41 03-10-2024
Куда видео с регистратора скидывать, адрес почты напишите.
21:09:08 03-10-2024
гость (21:02:41 03-10-2024) Куда видео с регистратора скидывать, адрес почты напишите.... спускаешься вниз странички и опа ганг гнам стайл, электронка написана.
22:28:23 03-10-2024
Было разъяснение ГИБДД, что несертифицированные средства видеофиксации не являются законным средством. Поэтому интересно и сомнительно, как умудрились выписать штраф. Наверное, стоит его оспорить. Ради торжества Закона.
11:41:08 04-10-2024
И что ей никто не встал лоб в лоб? Я бы вот даже время своё потратила в таком случае и постояла бы ей в лобешник