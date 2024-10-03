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Жительницу Барнаула наказали за езду с ребенком по встречке

В отношении нее составили административный протокол

03 октября 2024, 17:16, ИА Амител

Авто на встречной полосе / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"
Авто на встречной полосе / Кадр из видео / "Инцидент Барнаул"

Полицейские в Барнауле наказали женщину, которая проехала по встречной полосе с ребенком в салоне машины. Об этом рассказали в региональной ГАИ.

В конце сентября горожанка на иномарке, чтобы не стоять в пробке, выехала на встречную полосу. Ее маневр попал на запись видеорегистратора другого водителя. 

Правоохранители выяснили, что за рулем машины сидела женщина 1969 года рождения. В отношении нее составили административный протокол. Автомобилистке грозит штраф. 

Барнаул Дороги

Комментарии 9

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Элен без ребят

17:51:43 03-10-2024

в следующий раз она убьет себя и пассажира. возможно, ребенка.

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Гость

18:26:59 03-10-2024

Судя по году рождения ребёнка эта женщина уже бабушка. Ну нарушила, может внук в туалет хотел

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гость

20:59:55 03-10-2024

Гость (18:26:59 03-10-2024) Судя по году рождения ребёнка эта женщина уже бабушка. Ну на... Не ну а чО, ну по встречке ну мож в туалет, ну а чО, а в морг никто не хотел? Вы за рулем пробовали ездить? Особенно в лоб когда едет, вы попробуйте ну а чО мож в туалет захотел.

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Гость

19:40:54 03-10-2024

Бабку деменция накрыла

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гость

21:03:40 03-10-2024

Гость (19:40:54 03-10-2024) Бабку деменция накрыла ... Она пол города накрыла похоже.

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гость

21:02:41 03-10-2024

Куда видео с регистратора скидывать, адрес почты напишите.

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Гость

21:09:08 03-10-2024

гость (21:02:41 03-10-2024) Куда видео с регистратора скидывать, адрес почты напишите.... спускаешься вниз странички и опа ганг гнам стайл, электронка написана.

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Гость

22:28:23 03-10-2024

Было разъяснение ГИБДД, что несертифицированные средства видеофиксации не являются законным средством. Поэтому интересно и сомнительно, как умудрились выписать штраф. Наверное, стоит его оспорить. Ради торжества Закона.

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Гость

11:41:08 04-10-2024

И что ей никто не встал лоб в лоб? Я бы вот даже время своё потратила в таком случае и постояла бы ей в лобешник

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