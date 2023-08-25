Жительницу Барнаула осудят за сотрудничество с запрещенной организацией

Она искала тех, кто согласится на поджоги зданий органов власти

25 августа 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула предстанет перед судом за сотрудничество с террористической организацией "Легион "Свобода России"*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.

По данным правоохранителей, женщина искала тех, кто согласится поджигать здания государственных органов. Ее задержали спустя несколько месяцев. Женщина признала вину.

Расследование дела по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" завершено.

Задержанная предстанет перед судом.

* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ