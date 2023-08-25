Жительницу Барнаула осудят за сотрудничество с запрещенной организацией
Она искала тех, кто согласится на поджоги зданий органов власти
25 августа 2023, 15:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жительница Барнаула предстанет перед судом за сотрудничество с террористической организацией "Легион "Свобода России"*. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ФСБ.
По данным правоохранителей, женщина искала тех, кто согласится поджигать здания государственных органов. Ее задержали спустя несколько месяцев. Женщина признала вину.
Расследование дела по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией" завершено.
Задержанная предстанет перед судом.
* Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
16:50:15 25-08-2023
У неё родственники работали в полиции или в фсб ? И она потому вытворяла что ей вздумается ? Аж с террористами связалась украинскими ?
17:26:37 25-08-2023
А так-то таким поджигателям по десяточке светит на душу населения
17:56:42 25-08-2023
Гость (17:26:37 25-08-2023) А так-то таким поджигателям по десяточке светит на душу насе... Откуда знать-то , может она тайный агент фсб и внедрилась в террористическую ячейку , чтоб потом с топом их замести ? Ей может орден полагается , это нам ничего про неё неизвестно ? Чё она путалась-то с кем-то за тысячи километров , содействовала фсб или мвд ? Содействие же может быть только ОФИЦИАЛЬНЫМ трудоустройством в занятости , для того чтоб ответственные лица были за все делишки творимые , это же не с какими-то инопланетянами в уме разуме заговоры о таинствах колдовских ? Официальное ВАЖНО !
18:17:40 25-08-2023
Понятно , если бы осмелились в фсб ей предложить сотрудничество , то ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ после официального оформления трудоустройства , оказались бы работники фсб за каждое своё отклонение в работе обличены и все их делишки были бы известны на Лубянке 32 . Официальность оформления в содействии , даёт на это основания и возможности , завербованному контролировать того кто его вербовал , вплоть до уголовной ответственности вербовщику . Это же не просто кто-то перед прохожими трепался удостоверением , ситуация чтоб самому не обгадиться сотруднику , в по правильному организованной работе .
00:25:14 26-08-2023
Гость (17:26:37 25-08-2023) А так-то таким поджигателям по десяточке светит на душу насе... Ну а почему нет версии , что она АФЕРИСТКА . Ситуация напоминает какое-то связаться с заграницей с целью получить деньги , а потом водить их за нос чтоб выманить побольше , а в случай чего пригрозить им знакомством и блатом в ФСБ или МВД с целью чтоб от них отвертеться ? Полно ведь таких случаев везде . Помните про ХАКЕРА Полянина ? Ведь тоже самое по смыслу было , денежки из заграницы получил за непонять какие им услуги и помощь для Америки под образом будто хакерством похитил , а когда с него спрос начался он вдруг начал проживать в доме для работников МВД оказалось .
00:28:43 26-08-2023
Гость (17:26:37 25-08-2023) А так-то таким поджигателям по десяточке светит на душу насе... Так дело дойдёт что в Барнауле у аферистов с полицией и фсб повязанных , начнут к Гиви Торгомадзе обращаться за денежками , также как было уже у Удальцова . ?
00:41:32 26-08-2023
Гость (17:26:37 25-08-2023) А так-то таким поджигателям по десяточке светит на душу насе... Почему бы не предположить версию : ЦРУ подгоняет подарив Полянину программу на себя перевести деньги из Штатов , за его содействие против России в интересах США , и маскируют оплату его таких услуг якобы он будто хакер с этой программой . Обычные ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ . ???????????