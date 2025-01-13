Жительницу Рубцовска обманули на 200 тыс. рублей под предлогом бронирования отелей
Женщине пообещали быстрый и хороший заработок
13 января 2025, 10:15, ИА Амител
У 46-летней рубцовчанки мошенники похитили 200 тыс. рублей, пообещав ей хороший заработок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители установили, что потерпевшая увидела рекламу о заработке на бронировании отелей. Чтобы узнать об удаленной работе, горожанка начала переписку с неизвестной женщиной. По ее указаниям она перешла по ссылке и начала переводить деньги. Сделав несколько переводов, горожанка потеряла почти 200 тыс. рублей.
Личности злоумышленников устанавливают.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации: "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину", – заключили в ведомстве.
12:38:20 13-01-2025
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17:50:28 13-01-2025
Гость (12:38:20 13-01-2025) Похоже отель собиралась купить. В Сочах.... Зв 200 тыс в Сочах пару раз туалет посетить хватит...