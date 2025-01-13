Жительницу Рубцовска обманули на 200 тыс. рублей под предлогом бронирования отелей

Женщине пообещали быстрый и хороший заработок

13 января 2025, 10:15, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: Manu Del Moral / unsplash.com

У 46-летней рубцовчанки мошенники похитили 200 тыс. рублей, пообещав ей хороший заработок. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Правоохранители установили, что потерпевшая увидела рекламу о заработке на бронировании отелей. Чтобы узнать об удаленной работе, горожанка начала переписку с неизвестной женщиной. По ее указаниям она перешла по ссылке и начала переводить деньги. Сделав несколько переводов, горожанка потеряла почти 200 тыс. рублей.

Личности злоумышленников устанавливают.