Жительницу Рубцовска осудили за создание опасного для постояльцев дома престарелых

Хозяйка, чтобы избежать ответственности, сначала переоформила бизнес на знакомую, а та — на другую

10 сентября 2024, 22:59, ИА Амител

Молот правосудия / Фото: unsplash.com

Трех жительниц Рубцовска осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Как сообщают пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю и региональной прокуратуры, они организовали дом престарелых, где постояльцы страдали от антисанитарии, плохого питания и отсутствия медицинского ухода.

В 2017 году 59-летняя предпринимательница организовала частный дом престарелых под видом гостиницы, которая оказывала услуги нуждающимся в уходе, а также пенсионерам и инвалидам. Контролирующие органы неоднократно проверяли приют и находили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности. Постояльцы не получали должного ухода, не имели необходимых условий для комфортного проживания. Кроме того, их кормили не по санитарным нормам.

Хозяйка, чтобы избежать ответственности, переоформила бизнес на знакомых. Сначала – на одну подругу, а та оформила на другую. Однако условия не менялись, несмотря на смену собственника.

Основательнице суд назначил два года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Ее подруги получили по два года лишения свободы условно со штрафом 100 тысяч рублей.