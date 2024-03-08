Жительницы Барнаула рассказали, что они хотели бы получить на 8 Марта

Некоторые мужчины, которых поймали наши журналисты, угадали с подарками

08 марта 2024, 07:35, ИА Амител

Журналисты amic.ru отправились в торговый центр, чтобы выяснить, что горожанки хотели бы получить на 8 Марта. Самым популярным вариантом оказались... цветы!

Были и те, кто хочет получить на 8 Марта технику, машину и даже диджейские курсы.



Опросили и мужчин, которые рассказали, что будут дарить своим любимым. Вариант "внимание" мы пропускаем. Но многие угадали желания женщин.

Надеемся, что каждая из вас получит сегодня то, что давно хотела. С праздником!