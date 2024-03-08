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Жительницы Барнаула рассказали, что они хотели бы получить на 8 Марта

Некоторые мужчины, которых поймали наши журналисты, угадали с подарками

08 марта 2024, 07:35, ИА Амител

Журналисты amic.ru отправились в торговый центр, чтобы выяснить, что горожанки хотели бы получить на 8 Марта. Самым популярным вариантом оказались... цветы!

Были и те, кто хочет получить на 8 Марта технику, машину и даже диджейские курсы.

Опросили и мужчин, которые рассказали, что будут дарить своим любимым. Вариант "внимание" мы пропускаем. Но многие угадали желания женщин.

Надеемся, что каждая из вас получит сегодня то, что давно хотела. С праздником!

Барнаул праздники

Комментарии 4

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Гость

11:09:51 08-03-2024

Одна жительница уже вчера, в трамвае получила.

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Ирина с Ядринцева

13:03:37 08-03-2024

Ливневую канализацию на Ядринцева можно?

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Элен без ребят

15:58:10 08-03-2024

Ирина с Ядринцева (13:03:37 08-03-2024) Ливневую канализацию на Ядринцева можно?... вам надо замуж за Татьянина выйти :)

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Роман

18:59:10 08-03-2024

Или за Федорова

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