Жительницы Барнаула рассказали, что они хотели бы получить на 8 Марта
Некоторые мужчины, которых поймали наши журналисты, угадали с подарками
08 марта 2024, 07:35, ИА Амител
Журналисты amic.ru отправились в торговый центр, чтобы выяснить, что горожанки хотели бы получить на 8 Марта. Самым популярным вариантом оказались... цветы!
Были и те, кто хочет получить на 8 Марта технику, машину и даже диджейские курсы.
Опросили и мужчин, которые рассказали, что будут дарить своим любимым. Вариант "внимание" мы пропускаем. Но многие угадали желания женщин.
Надеемся, что каждая из вас получит сегодня то, что давно хотела. С праздником!
11:09:51 08-03-2024
Одна жительница уже вчера, в трамвае получила.
13:03:37 08-03-2024
Ливневую канализацию на Ядринцева можно?
15:58:10 08-03-2024
Ирина с Ядринцева (13:03:37 08-03-2024) Ливневую канализацию на Ядринцева можно?... вам надо замуж за Татьянина выйти :)
18:59:10 08-03-2024
Или за Федорова