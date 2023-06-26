Жителя Алтая наказали за насилие над ребенком с применением черенка

Сельчанин взял лопату и деревянным черенком ударил несовершеннолетнего

26 июня 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае осудили мужчину, который в гостях у своей знакомой в состоянии опьянения напал на ее ребенка, сообщает региональная прокуратура.

"Взял в руки лопату и деревянным черенком нанес удар в область правого бедра несовершеннолетнему", – рассказали в ведомстве.

Сельчанин не только причинил боль ребенку, но и разбил его мобильный телефон, находившийся в кармане.

Мужчина вину признал частично, указав, что ничего помнит, а также предположил, что ребенок сам его спровоцировал. Кроме того, заявил, что телефон был поврежден еще до удара черенком.

Суд взыскал с обвиняемого 20 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда и 13 897 рублей за разбитый телефон. Также ограничил свободу на восемь месяцев – сельчанин не должен покидать деревню.