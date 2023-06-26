Жителя Алтая наказали за насилие над ребенком с применением черенка
Сельчанин взял лопату и деревянным черенком ударил несовершеннолетнего
26 июня 2023, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае осудили мужчину, который в гостях у своей знакомой в состоянии опьянения напал на ее ребенка, сообщает региональная прокуратура.
"Взял в руки лопату и деревянным черенком нанес удар в область правого бедра несовершеннолетнему", – рассказали в ведомстве.
Сельчанин не только причинил боль ребенку, но и разбил его мобильный телефон, находившийся в кармане.
Мужчина вину признал частично, указав, что ничего помнит, а также предположил, что ребенок сам его спровоцировал. Кроме того, заявил, что телефон был поврежден еще до удара черенком.
Суд взыскал с обвиняемого 20 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда и 13 897 рублей за разбитый телефон. Также ограничил свободу на восемь месяцев – сельчанин не должен покидать деревню.
18:58:27 26-06-2023
Интересно кто журналиста спровоцировал на заголовок