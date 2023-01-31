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Жителя Алтая оштрафовали за ложный донос на полицейского

Мужчина жаловался на правоохранителя в пьяном состоянии

31 января 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Житель Волчихинского района написал ложный донос и получил штраф, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Весной 2022 года 41-летний мужчина позвонил на телефон доверия и заявил, что якобы один местный полицейский сломал ему ребро. С его слов, это произошло, когда стражи порядка доставляли его в медучреждение для прохождения освидетельствования.

Позже аналогичную информацию он донёс в районное отделение полиции. Во время таких звонков сельчанин был пьян.

Однако в ходе проверки правоохранители не нашли подтверждения словам мужчины и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

"Ему назначено наказание в виде выплаты штрафа", – отметили в полиции.

 

Комментарии 4

  • Кому ещё верить, как не полицейскому.)
    31 января, Гость   Ответить
  • Да, п.1 Полицейский всегда прав п.2 Если полицейский не прав, смотри п.1.
    31 января, Гость   Ответить
  • - у суда не бывает оснований не доверять полицаю
    31 января, Гость   Ответить
  • Да сам упал на вилку. И так 8 раз.
    31 января, Гость   Ответить
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