Жителя Алтая оштрафовали за ложный донос на полицейского

Мужчина жаловался на правоохранителя в пьяном состоянии

31 января 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Житель Волчихинского района написал ложный донос и получил штраф, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Весной 2022 года 41-летний мужчина позвонил на телефон доверия и заявил, что якобы один местный полицейский сломал ему ребро. С его слов, это произошло, когда стражи порядка доставляли его в медучреждение для прохождения освидетельствования.

Позже аналогичную информацию он донёс в районное отделение полиции. Во время таких звонков сельчанин был пьян.

Однако в ходе проверки правоохранители не нашли подтверждения словам мужчины и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.