НОВОСТИПроисшествия

Жителя Алтая раздавил "танк" на базе отдыха в День Победы

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

16 мая 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru
Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбудили дело после гибели на базе отдыха 26-летнего работника, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 9 мая 2023 года на базе отдыха в одном из сёл Тальменского района. Судя по фото, гусеничный тягач празднично оформили в виде танка.

Мужчина забрался на "танк", во время движения схватился за ветку дерева и, потеряв равновесие, упал на землю прямо под гусеницы.

"От полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – отметили в ведомстве.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

12:52:00 16-05-2023

Стране нужны герои ...

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Гость

14:59:28 16-05-2023

В Алтайском крае возбудили дело --- по традиции, против создателей "танка", видимо?))

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Гость

15:40:01 16-05-2023

Это не легендарный танк Т-34... это какое-то убожество... лучше уж вообще никакого танка, чем такой...

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Гость

15:48:26 16-05-2023

Мужик сам виноват, грубо говоря бросился под гусиницы, а "танкист" даже сделать ничего бы не успел, а обвиняют водителя, ещё и посадить могут. Абсурдная ситуация.

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Гость

10:27:45 17-05-2023

Пить нужно меньше! А закусывать - больше!

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