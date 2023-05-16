Жителя Алтая раздавил "танк" на базе отдыха в День Победы
На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего
16 мая 2023, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили дело после гибели на базе отдыха 26-летнего работника, сообщает региональный СК.
Инцидент произошёл 9 мая 2023 года на базе отдыха в одном из сёл Тальменского района. Судя по фото, гусеничный тягач празднично оформили в виде танка.
Мужчина забрался на "танк", во время движения схватился за ветку дерева и, потеряв равновесие, упал на землю прямо под гусеницы.
"От полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – отметили в ведомстве.
На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".
12:52:00 16-05-2023
Стране нужны герои ...
14:59:28 16-05-2023
В Алтайском крае возбудили дело --- по традиции, против создателей "танка", видимо?))
15:40:01 16-05-2023
Это не легендарный танк Т-34... это какое-то убожество... лучше уж вообще никакого танка, чем такой...
15:48:26 16-05-2023
Мужик сам виноват, грубо говоря бросился под гусиницы, а "танкист" даже сделать ничего бы не успел, а обвиняют водителя, ещё и посадить могут. Абсурдная ситуация.
10:27:45 17-05-2023
Пить нужно меньше! А закусывать - больше!