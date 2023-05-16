Жителя Алтая раздавил "танк" на базе отдыха в День Победы

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего

16 мая 2023, 12:20, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае возбудили дело после гибели на базе отдыха 26-летнего работника, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл 9 мая 2023 года на базе отдыха в одном из сёл Тальменского района. Судя по фото, гусеничный тягач празднично оформили в виде танка.

Мужчина забрался на "танк", во время движения схватился за ветку дерева и, потеряв равновесие, упал на землю прямо под гусеницы.

"От полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", – отметили в ведомстве.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам "причинения смерти по неосторожности".