Жителя Алтайского края оперировали после ДТП и случайно нашли у него рак

Больше месяца он находился под наблюдением медиков, после чего ему разрешили вернуться домой

12 февраля 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: unsplashc.om

В Тобольске хирурги спасли жителя Алтайского края, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщает tumentoday.ru.

Мужчина попал в больницу с серьёзными травмами. Врачи во время операции ушили ему печень, а также заметили разрыв слепой кишки, причиной которого стала шестисантиметровая опухоль. Новообразование удалили, оно оказалось злокачественным.

Позднее пострадавший признался, что он долгое время испытывал дискомфорт в животе, но не обращался к врачам. Месяц он находился под наблюдением, после чего его выписали и отправили домой.