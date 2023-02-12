Жителя Алтайского края оперировали после ДТП и случайно нашли у него рак
Больше месяца он находился под наблюдением медиков, после чего ему разрешили вернуться домой
12 февраля 2023, 11:48, ИА Амител
Фото: unsplashc.om
В Тобольске хирурги спасли жителя Алтайского края, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщает tumentoday.ru.
Мужчина попал в больницу с серьёзными травмами. Врачи во время операции ушили ему печень, а также заметили разрыв слепой кишки, причиной которого стала шестисантиметровая опухоль. Новообразование удалили, оно оказалось злокачественным.
Позднее пострадавший признался, что он долгое время испытывал дискомфорт в животе, но не обращался к врачам. Месяц он находился под наблюдением, после чего его выписали и отправили домой.
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