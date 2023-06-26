Жителя Алтайского края осудят за наезд на пешехода на обочине

Вину свою мужчина признал. Следствие собрало доказательство и передало дело в суд

26 июня 2023, 23:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кытмановском районе мужчина пойдет под суд за ДТП, в результате которого пострадал местный житель. Об этом сообщает СУ СК России по Алтайскому краю.

"По данным следствия, в сентябре 2022 года в вечернее время обвиняемый, управляя личным автомобилем, двигался по одной из улиц села Кытманово. Не справившись с управлением, он допустил наезд на идущего по обочине дороги 31-летнего местного жителя, после чего с места ДТП скрылся. Потерпевший получил множественные переломы, причинившие тяжкий вред его здоровью. После задержания водителя и проведения медицинского освидетельствования выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения", – заявили в ведомстве.

Вину свою мужчина признал. Следствие собрало доказательство и передало дело в суд.